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أكثر من 15 ألف مستأجر في بريطانيا مهددون بفقدان منازلهم قبل حظر قانون الإخلاء من دون سبب

1/17/2025 5:14:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حذر‭ ‬ائتلاف‭ ‬حقوق‭ ‬المستأجرين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬مستأجر‭ ‬قد‭ ‬يُجبرون‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬منازلهم‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬حظر‭ ‬الإخلاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سبب‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬خطر‭ ‬التشرد‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬ميترو «Metro» البريطانية‭ ‬أدرج‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬حقوق‭ ‬المستأجرين‮»‬‭ ‬كأحد‭ ‬أول‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬حكومة‭ ‬العمال،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ألغت‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة‭ ‬المقترحات‭ ‬المشابهة‭ ‬التي‭ ‬تأخرت‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة‭.‬

ويشمل‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬حقوقًا‭ ‬إضافية‭ ‬للمستأجرين،‭ ‬منها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬الزيادات‭ ‬غير‭ ‬العادلة‭ ‬للإيجار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬أوااب‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يُلزم‭ ‬الملاك‭ ‬بإصلاح‭ ‬المنازل‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬العفن‭ ‬ليشمل‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

أحد‭ ‬أبرز‭ ‬بنود‭ ‬القانون‭ ‬هو‭ ‬حظر‭ ‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سبب‭ (‬المعروفة‭ ‬بالمادة‭ ‬21‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬حماية‭ ‬أكبر‭ ‬للمستأجرين،‭ ‬ويعزز‭ ‬شعورهم‭ ‬بالأمان‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭. ‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬حذر‭ ‬ائتلاف‭ ‬‮«‬إصلاح‭ ‬المستأجرين‮»‬‭ ‬ (RRC) ،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬21‭ ‬منظمة‭ ‬تدعم‭ ‬حقوق‭ ‬المستأجرين،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحظر‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يُطبق‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يُستخدم‭ ‬الإخلاء‭ ‬غير‭ ‬المسبب‭ ‬لآلاف‭ ‬المستأجرين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬القانون‭ ‬ساريًا‭.‬

ووفقًا‭ ‬للإحصائيات‭ ‬التي‭ ‬نشرها‭ ‬الائتلاف،‭ ‬إذا‭ ‬استمرت‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الحالية‭ ‬فإن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15600‭ ‬أسرة‭ ‬مستأجرة‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬إخلاؤها‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬12‭.‬2‭% ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وتُظهر‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬أن‭ ‬إجراءات‭ ‬الإخلاء‭ ‬بسبب‭ ‬الإيجارات‭ ‬غير‭ ‬المدفوعة‭ ‬أو‭ ‬مخالفات‭ ‬الإيجار‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أفادت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬نصيحة‭ ‬المواطنين‮»‬‭ ‬بأنها‭ ‬تلقت‭ ‬حوالي‭ ‬100‭ ‬طلب‭ ‬يوميًا‭ ‬من‭ ‬مستأجرين‭ ‬يطلبون‭ ‬المساعدة‭ ‬بسبب‭ ‬الإخلاء‭ ‬غير‭ ‬المسبب‭. ‬وأوضحت‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭% ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬المستأجرين‭ ‬كانوا‭ ‬يواجهون‭ ‬التشرد‭ ‬نتيجة‭ ‬تلقيهم‭ ‬إشعارًا‭ ‬بالإخلاء‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬دعمت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬أنجيلا‭ ‬راينر‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬حقوق‭ ‬المستأجرين،‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬تقليص‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬للملاك‭ ‬طلبه‭ ‬مقدمًا‭ ‬من‭ ‬الإيجار‭ ‬إلى‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭. ‬

ولاقت‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬ترحيبًا‭ ‬من‭ ‬ائتلاف‭ ‬حقوق‭ ‬المستأجرين،‭ ‬الذي‭ ‬وصف‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬المروعة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يُطلب‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬المستأجرين‭ ‬دفع‭ ‬إيجار‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬مقدمًا‭.‬

ورغم‭ ‬الدعم‭ ‬الواسع‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭ ‬أبدى‭ ‬بعض‭ ‬النواب‭ ‬المحافظين‭ ‬قلقهم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬الإضافية‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انسحاب‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الملاك‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬العقاري،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬للإيجار‭ ‬وارتفاع‭ ‬الإيجارات‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬حقوق‭ ‬المستأجرين‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬المقبل،‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬الصيف‭.‬

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