4 عادات تضر بصحة البنكرياس.. احذرها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشف تقرير جديد للجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي عن 4 عادات تضر بصحة البنكرياس. وقالت الدراسة إنه عندما ينتج البنكرياس كمية قليلة جدًا من الإنزيمات الهضمية فإن عملية الهضم تصاب بخلل، ومن ثم لا يمكن امتصاص العناصر الغذائية المهمة عن طريق الأمعاء، ما يؤدي إلى حدوث نقص في العناصر الغذائية. وأشارت الدراسة الجديدة إلى 4 عادات تضر بصحة البنكرياس، هي:
1- التدخين:
يعتبر التدخين مضرا بالبنكرياس إذ يعد المدخنون أكثر عُرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس بمعدل يزيد بثلاث مرات عن غير المدخنين.
2- الأطعمة الدهنية:
تشكل الدهون خطرا على البنكرياس، إذ إنها لا تُضعف تكوين الإنزيمات الهضمية فحسب، بل تزيد أيضا خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس.
3- السكر:
يشكل الإفراط في تناول السكر عبئا هائلا على البنكرياس على المدى الطويل، ما يرفع خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس.
4- قلة ممارسة الرياضة:
تؤدي قلة ممارسة الرياضة إلى إضعاف عملية التمثيل الغذائي، كما تعد أيضا عامل خطر كبير على البنكرياس، إذ إنها تعزز فرص الإصابة بالسمنة، التي تعد بدورها من عوامل الخطر المؤدية إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وأشارت الدراسة إلى أن مشاكل البنكرياس يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، وانتفاخ البطن، وآلام الجزء العلوي من البطن، بالإضافة إلى الغثيان والقيء والحمى ومشاكل الدورة الدموية. ووفقا للدراسة الجديدة ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب تجنبًا للعواقب الخطرة، التي قد تترتب على القصور الوظيفي للبنكرياس كالإصابة بداء السكري.
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