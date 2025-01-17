4 عادات تضر بصحة البنكرياس.. احذرها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

1-‭ ‬التدخين‭: ‬

يعتبر‭ ‬التدخين‭ ‬مضرا‭ ‬بالبنكرياس‭ ‬إذ‭ ‬يعد‭ ‬المدخنون‭ ‬أكثر‭ ‬عُرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بالتهاب‭ ‬البنكرياس،‭ ‬كما‭ ‬أنهم‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬البنكرياس‭ ‬بمعدل‭ ‬يزيد‭ ‬بثلاث‭ ‬مرات‭ ‬عن‭ ‬غير‭ ‬المدخنين‭.‬

2-‭ ‬الأطعمة‭ ‬الدهنية‭: ‬

تشكل‭ ‬الدهون‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬البنكرياس،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تُضعف‭ ‬تكوين‭ ‬الإنزيمات‭ ‬الهضمية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تزيد‭ ‬أيضا‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالتهاب‭ ‬البنكرياس‭.‬

3-‭ ‬السكر‭:‬

يشكل‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬السكر‭ ‬عبئا‭ ‬هائلا‭ ‬على‭ ‬البنكرياس‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالتهاب‭ ‬البنكرياس‭.‬

4-‭ ‬قلة‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭:‬

تؤدي‭ ‬قلة‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬إلى‭ ‬إضعاف‭ ‬عملية‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي،‭ ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬أيضا‭ ‬عامل‭ ‬خطر‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬البنكرياس،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬تعزز‭ ‬فرص‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسمنة،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬بدورها‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬الخطر‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭.‬

وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشاكل‭ ‬البنكرياس‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي،‭ ‬مثل‭ ‬الإسهال،‭ ‬وانتفاخ‭ ‬البطن،‭ ‬وآلام‭ ‬الجزء‭ ‬العلوي‭ ‬من‭ ‬البطن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الغثيان‭ ‬والقيء‭ ‬والحمى‭ ‬ومشاكل‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭. ‬ووفقا‭ ‬للدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬ينبغي‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬فور‭ ‬ملاحظة‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬للخضوع‭ ‬للعلاج‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬تجنبًا‭ ‬للعواقب‭ ‬الخطرة،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تترتب‭ ‬على‭ ‬القصور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبنكرياس‭ ‬كالإصابة‭ ‬بداء‭ ‬السكري‭.‬