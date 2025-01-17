Friday, 17 January 2025 11:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس جامعة الخليج العربي يكرم الأستـاذ الـدكـتـور وهـيـب الـنـاصر

1/17/2025 5:14:44 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كرم‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬أستاذ‭ ‬الفيزياء‭ ‬التطبيقية‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬عيسى‭ ‬الناصر،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬نائبًا‭ ‬للرئيس‭ ‬للشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭. ‬وخلال‭ ‬حفل‭ ‬التكريم‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬بمسيرة‭ ‬الدكتور‭ ‬الناصر‭ ‬العلمية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬بالعطاء‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والخليجي،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬مساهمات‭ ‬الدكتور‭ ‬الناصر‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والتطوير‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجامعات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬البحثية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬إلى‭ ‬إسهامات‭ ‬الدكتور‭ ‬الناصر‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الفيزياء‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والبيئة‭ ‬والفلك،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬اهتماماته‭ ‬العلمية‭ ‬المتنوعة‭ ‬قد‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬النقاش‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحقول‭ ‬المعرفية،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬منه‭ ‬أحد‭ ‬الأسماء‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الأكاديمي‭.‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬الناصر‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لرئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬يلقاه‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالبيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الحاضنة‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭. ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬الناصر‭: ‬إن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬هو‭ ‬نتيجة‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬جميع‭ ‬الزملاء‭ ‬في‭ ‬الهيئتين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬تجربتي‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬مليئة‭ ‬بالتحديات‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬ساعدتني‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬المهني‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والبحثي‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجامعات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬البحثية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬المستدام‭ ‬هو‭ ‬الطريق‭ ‬الأمثل‭ ‬لتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬العلمي‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخليجية‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

MENAFN17012025000055011008ID1109100775

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث