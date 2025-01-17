رئيس جامعة الخليج العربي يكرم الأستـاذ الـدكـتـور وهـيـب الـنـاصر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬إلى‭ ‬إسهامات‭ ‬الدكتور‭ ‬الناصر‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الفيزياء‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والبيئة‭ ‬والفلك،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬اهتماماته‭ ‬العلمية‭ ‬المتنوعة‭ ‬قد‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬النقاش‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحقول‭ ‬المعرفية،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬منه‭ ‬أحد‭ ‬الأسماء‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الأكاديمي‭.‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬الناصر‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لرئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬يلقاه‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالبيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الحاضنة‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭. ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬الناصر‭: ‬إن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬هو‭ ‬نتيجة‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬جميع‭ ‬الزملاء‭ ‬في‭ ‬الهيئتين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬تجربتي‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬مليئة‭ ‬بالتحديات‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬ساعدتني‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬المهني‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والبحثي‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجامعات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬البحثية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬المستدام‭ ‬هو‭ ‬الطريق‭ ‬الأمثل‭ ‬لتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬العلمي‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخليجية‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬