رئيس جامعة الخليج العربي يكرم الأستـاذ الـدكـتـور وهـيـب الـنـاصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كرم رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أستاذ الفيزياء التطبيقية الدكتور وهيب عيسى الناصر، بمناسبة انتهاء فترة عمله نائبًا للرئيس للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي. وخلال حفل التكريم أشاد رئيس الجامعة بمسيرة الدكتور الناصر العلمية والأكاديمية التي تميزت بالعطاء المستمر على المستويين المحلي والخليجي، وقال: «لقد كانت مساهمات الدكتور الناصر محورية في تعزيز مكانة الجامعة على صعيد البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، حيث قدم العديد من الأفكار التي أسهمت في تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في المنطقة».
وأشار الرئيس إلى إسهامات الدكتور الناصر في مجالات الفيزياء والطاقة المتجددة والبيئة والفلك، موضحًا أن اهتماماته العلمية المتنوعة قد أسهمت في إثراء النقاش العلمي في هذه الحقول المعرفية، ما جعل منه أحد الأسماء البارزة في المجتمع الأكاديمي.من جانبه، أعرب الدكتور وهيب الناصر عن بالغ شكره وتقديره لرئيس الجامعة على الدعم المستمر الذي يلقاه من إدارة الجامعة، مشيدًا بالبيئة الأكاديمية الحاضنة للبحث العلمي. وقال الدكتور الناصر: إن ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية هو نتيجة العمل الجماعي والجهود المشتركة التي بذلها جميع الزملاء في الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وأضاف قائلاً: «لقد كانت تجربتي في الجامعة مليئة بالتحديات والفرص التي ساعدتني على النمو المهني على الصعيد الأكاديمي والبحثي»، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في المنطقة، مشيرًا إلى أن التعاون المستدام هو الطريق الأمثل لتحقيق التقدم العلمي والابتكار في المنطقة الخليجية والعالم العربي بشكل عام.
MENAFN17012025000055011008ID1109100775
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.