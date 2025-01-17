مدينة المعرفة الاقتصادية ترسم مستقبل تجربة زوار الحرمين من خلال الابتكار والمعرفة

MENAFN - Asdaf News) تأكيدًا لدورها الرائد في الارتقاء بتجربة الحج والعمرة وتعزيز مكانة المدينة المنورة كوجهة عالمية للمعرفة والابتكار، أعلنت مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC) عن مشاركتها كراعي ماسي للنسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج (HajjConfEX) الذي يُقام في جدة سوبر دوم خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير 2025م، تحت الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.وفي هذا الإطار، تشرفت مدينة المعرفة الاقتصادية باستلام جائزة الراعي الماسي خلال حفل افتتاح المؤتمر، حيث تسلّم الجائزة الأستاذ خالد محمد كيال، الرئيس التنفيذي التجاري.

لتجربة حج وعمرة أكثر تميزًا

تمثل مشاركة مدينة المعرفة الاقتصادية في HajjConfEX فرصة فريدة لعرض التزامها بدعم رؤية المملكة 2030، حيث تقدم مشاريع تعكس رؤيتها الطموحة لإثراء رحلة الحج والعمرة باستخدام التكنولوجيا والمعرفة لبناء مستقبل مستدام ومزدهر.

مشاريع رائدة تبني مستقبل المدينة المنورة:

جادة العالم الإسلامي

ضم المشروع في مرحلته الأولى 5142 غرفة فندقية عالية الجودة من خمس علامات تجارية فندقية عالمية و825 وحدة سكنية، باستثمارات تفوق 4.72 مليار ريال سعودي. ويمتد المشروع على مساحة 900 ألف متر مربع في موقع استراتيجي يتميز باتصاله المباشر بمحطة قطار الحرمين السريع ومحطة النقل الترددي، مما يجعله أحد أكبر مشاريع التطوير الموجه نحو النقل في المنطقة ويمكن الزائر والمقيم الى الوصول الى الحرم النبوي في دقائق معدودة.

ويتضمن المشروع عند اكتماله أكثر من 15,000 غرفة فندقية و ما يزيد عن 7000 وحدة سكنية ويتوسطه ممشى يبلغ طوله 750 متر يوفر تجربة فريدة بتصاميم مستوحاة من تراث المدينة المنورة والمسار مرتبط بساحات الفنادق التي تعكس طابع المناطق الاسلامية المتعددة ويحتوي على جامع كبير وعلى المرافق الثقافية والمناطق التجارية التي تشمل متحفاً تفاعلياً للسيرة النبوية ومراكز تعليمية ترفيهية ومعارض تعرض التراث الإسلامي والمديني ومتاجر للعديد من المنتجات التي تتميز بها المدينة المنورة ومطاعم ومقاهي راقية محليا وإسلاميا من علامات تجارية رائدة. ويخدم المشروع بنية تحتية حديثة تتكون من مسارات مشاة وشبكة نقل مستدامة تسهل وصول ضيوف الفنادق والزوار وخدمات التشغيل. كما يوفر المشروع فرص استثمارية واعدة في وجهة متميزة ونوعية.

مجمع العلياء المتكامل:

يضم مجمع العلياء 1082 وحدة سكنية بتصاميم ومساحات متنوعة، إلى جانب 148 غرفة فندقية من فندق حياة سنتريك، و432 شقة فندقية من حياة هاوس، و432 شقة فندقية أخرى من مدينة المعرفة الاقتصادية.

ويشمل المجمع مكاتب ومراكز تجارية ومسجد بالإضافة الى حضانة أطفال ومدرسة عالمية ومساحات خضراء واسعة تمتد على 70,000 متر مربع، من ضمنها حديقة داخلية بطول 1 كيلومتر. كما تضم أبراج المجمع المسابح والنوادي الرياضية والمجالس والمرفق الأساسية.

بإجمالي استثمارات 2.6 مليار ريال سعودي، يمثل مجمع العلياء المتكامل نموذجًا للارتقاء بجودة الحياة والتطوير المستدام.

مؤتمر ومعرض الحج 2025

يجمع HajjConfEX أكثر من 300 جهة مشاركة لاستعراض أحدث الابتكارات التقنية والخدمات النوعية على مدى أربعة أيام، مع التركيز على بناء جسور التعاون بين مختلف الأطراف في منظومة الحج والعمرة.

حول مدينة المعرفة الاقتصادية

مدينة المعرفة الاقتصادية هي نموذج حضري متقدم يعكس طموحات المملكة لبناء مستقبل مستدام، مستندةً على نظرة مستقبلية تدمج الابتكار بأسلوب حياة متكامل. توفر المدينة فرصًا استثمارية متميزة في مجالات الإسكان، الضيافة، والمراكز التجارية، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى.

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