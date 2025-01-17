تعاون بين مايكروسوفت وسايبر أرك لاحتواء التهديدات الإلكترونية

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت
شركة“سايبر أرك” عن دمج حل الوصول المميز Privileged Access Manager (PAM) من“سايبر أرك” مع حل Defender for Identity من مايكروسوفت ما يوفر للمؤسسات اطلاعاً موحداً وشاملاً على كامل جوانب أمن الهويات الخاصة بها، ويتيح استجابة واحتواءً أكثر سرعة وكفاءة للتهديدات الإلكترونية.
ويندرج حلّ Defender for Identity من مايكروسوفت ضمن حلول الأمن الإلكتروني القائمة على السحابة، وهو يساعد في حماية هويات العملاء الميدانية في المواقع من التهديدات المتطورة وإدارة المخاطر المتعلقة بالهوية. وتم دمج هذا الحل بالكامل مع Defender XDR من مايكروسوفت، وهو يستخدم إشارات على امتداد بيئات الهوية الهجينة وغيرها من أحمال العمل من أجل مساعدة فرق العمليات الأمنية (SecOps) على تحديد التهديدات المتطورة التي تستهدف مؤسساتهم وضبطها والتحقيق فيها.
من جهته يعد حل الوصول المميز Privileged Access Manager (PAM) من“سايبر أرك” جزءاً من منصة أمن الهويات لشركة“سايبر أرك” ، ويوفر ضوابط هي الأفضل في فئتها من أجل اكتشاف وتأمين وقياس الوصول المميز لفرق تكنولوجيا المعلومات والعمليات الأمنية التي تقوم بنقل وتطوير وتشغيل التطبيقات في بيئات هجينة ومتعددة السحابة.
ويوفر دمج حل الوصول المميز Privileged Access Manager (PAM) من“سايبر أرك” مع حل Defender for Identity من مايكروسوفت للمؤسسات قدرات تحكم ومراقبة أكبر بالوصول المميز، إلى جانب تبسيط أحمال العمل الخاصة بهذا النوع من الوصول. ومن خلال ربط البيانات مع الأنظمة المتنوعة، فإن فرق مركز العمليات الأمنية (SOC) والهوية ستستفيد من القدرات المعمقة للتحقيقات والتي تشمل: الجهود الأسرع والأكثر فعالية في البحث عن التهديدات، وتحديد مسار الهجمات بدقة أكبر، والخيارات الأوسع والأشمل للتعامل مع التهديدات. وتتيح هذه القدرات مجتمعة مرونة أكبر في التعامل مع التهديدات الإلكترونية.
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