تعاون بين مايكروسوفت وسايبر أرك لاحتواء التهديدات الإلكترونية

MENAFN - Asdaf News)شركة“سايبر أرك” عن دمج حل الوصول المميز Privileged Access Manager (PAM) من“سايبر أرك” مع حل Defender for Identity من مايكروسوفت ما يوفر للمؤسسات اطلاعاً موحداً وشاملاً على كامل جوانب أمن الهويات الخاصة بها، ويتيح استجابة واحتواءً أكثر سرعة وكفاءة للتهديدات الإلكترونية.

ويندرج حلّ Defender for Identity من مايكروسوفت ضمن حلول الأمن الإلكتروني القائمة على السحابة، وهو يساعد في حماية هويات العملاء الميدانية في المواقع من التهديدات المتطورة وإدارة المخاطر المتعلقة بالهوية. وتم دمج هذا الحل بالكامل مع Defender XDR من مايكروسوفت، وهو يستخدم إشارات على امتداد بيئات الهوية الهجينة وغيرها من أحمال العمل من أجل مساعدة فرق العمليات الأمنية (SecOps) على تحديد التهديدات المتطورة التي تستهدف مؤسساتهم وضبطها والتحقيق فيها.

من جهته يعد حل الوصول المميز Privileged Access Manager (PAM) من“سايبر أرك” جزءاً من منصة أمن الهويات لشركة“سايبر أرك” ، ويوفر ضوابط هي الأفضل في فئتها من أجل اكتشاف وتأمين وقياس الوصول المميز لفرق تكنولوجيا المعلومات والعمليات الأمنية التي تقوم بنقل وتطوير وتشغيل التطبيقات في بيئات هجينة ومتعددة السحابة.

ويوفر دمج حل الوصول المميز Privileged Access Manager (PAM) من“سايبر أرك” مع حل Defender for Identity من مايكروسوفت للمؤسسات قدرات تحكم ومراقبة أكبر بالوصول المميز، إلى جانب تبسيط أحمال العمل الخاصة بهذا النوع من الوصول. ومن خلال ربط البيانات مع الأنظمة المتنوعة، فإن فرق مركز العمليات الأمنية (SOC) والهوية ستستفيد من القدرات المعمقة للتحقيقات والتي تشمل: الجهود الأسرع والأكثر فعالية في البحث عن التهديدات، وتحديد مسار الهجمات بدقة أكبر، والخيارات الأوسع والأشمل للتعامل مع التهديدات. وتتيح هذه القدرات مجتمعة مرونة أكبر في التعامل مع التهديدات الإلكترونية.