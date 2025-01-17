((سيتي)) تطلق بطاقة ((ألتيما)) الائتمانية في الإمارات بالشراكة مع ((ماستركارد))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬سيتي‭ ‬المصرفية‭ ‬وشركة‭ ‬ماستركارد‭ ‬إطلاق‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬ألتيما‭ ‬ماستركارد‮»‬‭ ‬الائتمانية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬وتم‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬البطاقة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬عشاء‭ ‬حصري‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬عملاء‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المميزة‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬جولد‮»‬‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

وتهدف‭ ‬البطاقة‭ ‬المعدنية‭ ‬الحصرية‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأنشطة‭ ‬السفر،‭ ‬وتوفير‭ ‬تجارب‭ ‬حياتية‭ ‬مُحسّنة‭ ‬للعملاء‭ ‬ذوي‭ ‬الملاءة‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬بفضل‭ ‬المجموعة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرائدة‭ ‬والحلول‭ ‬الشاملة‭ ‬لإدارة‭ ‬الثروات‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬

وتتميز‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬ألتيما‭ ‬ماستركارد‮»‬‭ ‬الائتمانية‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الخصائص‭ ‬الفريدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تقديم‭ ‬خصم‭ ‬بنسبة‭ ‬50 % ‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬الطيران،‭ ‬ومنح‭ ‬الليلة‭ ‬الثالثة‭ ‬مجاناً‭ ‬عند‭ ‬الإقامة‭ ‬مدة‭ ‬ليلتين‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وإتمام‭ ‬إجراءات‭ ‬السفر‭ ‬بالمجان‭ ‬في‭ ‬المنزل،‭ ‬وخدمة‭ ‬النقل‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬المطار،‭ ‬والدخول‭ ‬إلى‭ ‬صالات‭ ‬المطارات‭ ‬العالمية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬المسار‭ ‬السريع‭ ‬لإنهاء‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬وخدمة‭ ‬الاستقبال‭ ‬في‭ ‬المطارات‭. ‬وتُقدّم‭ ‬البطاقة‭ ‬أيضاً‭ ‬برنامج‭ ‬للمكافآت‭ ‬يعد‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬فئته،‭ ‬حيث‭ ‬يمنح‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أميال‭ ‬‮«‬سيتي‮»‬‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬دولار‭ ‬يتم‭ ‬إنفاقه،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يُمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬استبدال‭ ‬هذه‭ ‬الأميال‭ ‬بنقرة‭ ‬واحدة،‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬رحلات‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬فئة‭ ‬وإلى‭ ‬أي‭ ‬وجهة‭ ‬يختارونها‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الجديدة،‭ ‬قال‭ ‬سانجاي‭ ‬نامبيار،‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬البطاقات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬سيتي‭: ‬‮«‬بناءً‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬أظهرت‭ ‬إقبالاً‭ ‬متزايداً‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العملاء‭ ‬الأثرياء‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬وتركيزهم‭ ‬على‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الرفاهية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالماضي،‭ ‬أدركت‭ ‬سيتي‭ ‬وماستركارد‭ ‬تنامي‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬السفر‭ ‬الراقية‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الرغبات‭ ‬الشخصية‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬لهذا‭ ‬الطلب،‭ ‬قمنا‭ ‬بتصميم‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬ألتيما‭ ‬ماستركارد‮»‬‭ ‬الائتمانية‭ ‬لتقديم‭ ‬مزايا‭ ‬سفر‭ ‬مرموقة‭ ‬وأساليب‭ ‬حياة‭ ‬حصرية‭ ‬تعدّ‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬فئتها،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬توفيرها‭ ‬قدراً‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬المرونة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بتجارب‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الإمارات‭ ‬الذي‭ ‬يتسم‭ ‬بالنشاط‭ ‬والحيوية‮»‬‭.‬

وتندرج‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬ألتيما‭ ‬ماستركارد‮»‬‭ ‬الائتمانية‭ ‬ضمن‭ ‬اتفاقية‭ ‬استراتيجية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬سيتي‭ ‬وماستركارد،‭ ‬وتتيح‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬لتقديم‭ ‬عروض‭ ‬بطاقات‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وتجارب‭ ‬رقمية‭ ‬متطورة،‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتطورة‭ ‬للعملاء‭ ‬الأثرياء‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أذواقهم‭ ‬وتطلعاتهم‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬جيسون‭ ‬لين،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإدارة‭ ‬الحسابات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬ماستركارد‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بتوسيع‭ ‬شراكتنا‭ ‬الممتدة‭ ‬مع‭ ‬سيتي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬بطاقة‭ ‬ألتيما‭ ‬الائتمانية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬أصحاب‭ ‬الثروات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬استثنائية‭ ‬تواكب‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬ومتطلباتهم‭ ‬المتغيرة‭ ‬باستمرار‭. ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬البطاقة‭ ‬المتطورة‭ ‬ستمكن‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬شغفهم‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مدينتين‭ ‬من‭ ‬أغنى‭ ‬مدن‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬فينكات‭ ‬ماهاديفان،‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬بنك‭ ‬الإمارات‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬تقديم‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬لعملائنا‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وأساليب‭ ‬حياتهم‭. ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬ماستركارد،‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬ألتيما‮»‬‭ ‬بعناية‭ ‬فائقة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المسافرين‭ ‬الأثرياء‭. ‬وتقدم‭ ‬هذه‭ ‬البطاقة‭ ‬أيضاً‭ ‬مجموعة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بسلاسة‭ ‬بين‭ ‬مزايا‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬والخصائص‭ ‬الرقمية‭ ‬الفريدة‮»‬‭.‬

المزيد‭ ‬عن‭ ‬عرض‭ ‬بطاقة‭ ‬ألتيما‭:‬

بدءاً‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬المصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬لتقديم‭ ‬مزايا‭ ‬السفر‭ ‬والخدمات‭ ‬الحصرية،‭ ‬توفر‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬ألتيما‭ ‬ماستركارد‮»‬‭ ‬الائتمانية‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الميزات‭ ‬الرائعة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭:‬

. ميزة‭ ‬‮«‬السفر‭ ‬مع‭ ‬أميال‭ ‬سيتي‮»‬‭ ‬الجديدة‭ - ‬يمكن‭ ‬لحاملي‭ ‬هذه‭ ‬البطاقة‭ ‬الآن‭ ‬كسب‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أميال‭ ‬سيتي‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬دولار‭ ‬ينفقونه،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬استردادهم‭ ‬هذه‭ ‬الأميال‭ ‬باستخدام‭ ‬ميزة‭ ‬‮«‬السفر‭ ‬مع‭ ‬أميال‭ ‬سيتي‮»‬‭ ‬الجديدة‭. ‬وتتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬حجز‭ ‬الرحلات‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬درجة‭ ‬وإلى‭ ‬أي‭ ‬وجهة،‭ ‬واسترداد‭ ‬التكلفة‭ ‬بمعدل‭ ‬تحويل‭ ‬حصري‭ ‬بنقرة‭ ‬واحدة‭. ‬ومن‭ ‬المعلوم‭ ‬أن‭ ‬أميال‭ ‬سيتي‭ ‬لا‭ ‬تنتهي‭ ‬صلاحيتها،‭ ‬ويمكن‭ ‬أيضاً‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬شريكة،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬استردادها‭ ‬نقداً‭.‬

. مزايا‭ ‬السفر‭ ‬المتميزة‭ ‬لحاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬ماستركارد‭ - ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬حصرية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بتجارب‭ ‬السفر‭ ‬لحاملي‭ ‬البطاقة‭ ‬الجديدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خصم‭ ‬بنسبة‭ ‬50 % ‭ ‬على‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ (‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬السنة‭)‬،‭ ‬ومنح‭ ‬ليلة‭ ‬ثالثة‭ ‬مجاناً‭ ‬عند‭ ‬الإقامة‭ ‬مدة‭ ‬ليلتين‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬فندق‭ (‬غير‭ ‬محدودة‭)‬،‭ ‬وإتمام‭ ‬إجراءات‭ ‬السفر‭ ‬مجاناً‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ (‬بواقع‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬السنة‭)‬،‭ ‬وخدمة‭ ‬النقل‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬المطار‭ (‬بواقع‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬السنة‭)‬،‭ ‬والدخول‭ ‬غير‭ ‬المحدود‭ ‬إلى‭ ‬صالات‭ ‬المطار‭ ‬العالمية‭ (‬مع‭ ‬الضيوف‭)‬،‭ ‬وخدمة‭ ‬المسار‭ ‬السريع‭ ‬لإنجاز‭ ‬الخدمات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬المطارات‭ (‬بواقع‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬السنة‭)‬،‭ ‬وخدمة‭ ‬الاستقبال‭ ‬في‭ ‬المطار‭.‬

. مزايا‭ ‬إضافية‭ ‬لبطاقة‭ ‬ألتيما‭ ‬ – ‭ ‬سيحصل‭ ‬حاملو‭ ‬البطاقة‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الحياتية‭ ‬الراقية،‭ ‬مثل‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬ملاعب‭ ‬الجولف‭ (‬زيارات‭ ‬غير‭ ‬محدودة‭)‬،‭ ‬وخدمة‭ ‬صف‭ ‬السيارات،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬تذكرة‭ ‬سينما‭ ‬إضافية‭ ‬مجاناً‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬تذكرة‭ ‬واحدة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الخصومات‭ ‬على‭ ‬التسوق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والمزيد‭ ‬غيرها‭.‬