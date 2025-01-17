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وزير المواصلات: شراكة وطيدة مع طيران الخليج في تطوير قطاع الطيران والنقل الجوي

1/17/2025 4:30:16 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬إقليمية‭ ‬وعالمية‭ ‬مفضلة‭ ‬لقطاع‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬والنقل‭ ‬الجوي‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأعرب‭ ‬الوزير،‭ ‬لدى‭ ‬استقباله‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬خالد‭ ‬تقي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القابضة،‭ ‬والدكتور‭ ‬جيفري‭ ‬جوه‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة،‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬المجموعة‭ ‬ودورها‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الكفاءة‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬واسهاماتها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬وعمليات‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬وشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬وأكاديمية‭ ‬الخليج‭ ‬للطيران،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬والخدمات‭ ‬التجارية‭ ‬والترفيهية‭.‬

ونوه‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بالتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والشراكة‭ ‬الوطيدة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القابضة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬والنقل‭ ‬الجوي،‭ ‬ودعم‭ ‬تنافسيته‭ ‬وإسهاماته‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والشركات‭ ‬العالمية،‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة،‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬كفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬وبنية‭ ‬تشريعية‭ ‬وتحتية‭ ‬حديثة‭ ‬ومرافق‭ ‬وخدمات‭ ‬تكنولوجية‭ ‬عصرية،‭ ‬والتزام‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والأمان‭ ‬والسلامة‭ ‬الجوية،‭ ‬والاستدامة‭ ‬البيئية،‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬خالد‭ ‬تقي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لوزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬على‭ ‬اهتمامه‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القابضة،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬والنقل‭ ‬الجوي،‭ ‬وتحديث‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والرقمية‭ ‬والمشاريع‭ ‬التنموية،‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬والأنظمة‭ ‬الدولية‭.‬

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