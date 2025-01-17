وزير المواصلات: شراكة وطيدة مع طيران الخليج في تطوير قطاع الطيران والنقل الجوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات حرص الوزارة على تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة إقليمية وعالمية مفضلة لقطاع الطيران المدني والنقل الجوي والخدمات اللوجستية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب الوزير، لدى استقباله في مكتبه خالد تقي رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة، والدكتور جيفري جوه الرئيس التنفيذي للمجموعة، عن تقديره لجهود المجموعة ودورها المحوري في تحسين الكفاءة والاستدامة في قطاع الطيران المدني، واسهاماتها في تطوير مشاريع وعمليات شركة «طيران الخليج»، وشركة مطار البحرين، وأكاديمية الخليج للطيران، وغيرها من العمليات التشغيلية والخدمات التجارية والترفيهية.
ونوه وزير المواصلات والاتصالات بالتعاون المثمر والشراكة الوطيدة مع مجموعة طيران الخليج القابضة في تطوير قطاع الطيران والنقل الجوي، ودعم تنافسيته وإسهاماته في جذب الاستثمارات والشركات العالمية، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة، استنادًا إلى كفاءات وطنية وبنية تشريعية وتحتية حديثة ومرافق وخدمات تكنولوجية عصرية، والتزام بأعلى معايير الجودة والأمان والسلامة الجوية، والاستدامة البيئية، بالتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. من جانبه، أعرب خالد تقي عن خالص الشكر والتقدير لوزير المواصلات والاتصالات على اهتمامه بتعزيز التعاون مع مجموعة طيران الخليج القابضة، بما يدعم الأهداف المشتركة في تطوير قطاع الطيران والنقل الجوي، وتحديث البنية التحتية والرقمية والمشاريع التنموية، بالتوافق مع أحدث المعايير والأنظمة الدولية.
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