((طيران الإمارات)) تكشف عن زي جديد لفريق خدمات كبار الشخصيات والعملاء المميزين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
كشفت طيران الإمارات رسمياً عن الزي الموحد الجديد المصمم لفريق خدمات كبار الشخصيات والعملاء في مطار دبي الدولي. ويحمل الزي الموحد الجديد مظهر طاقم الضيافة المميز في طيران الإمارات، إلا أنه يمثل حصرياً وحدة النخبة في طيران الإمارات التي تلبي احتياجات كبار الشخصيات من العملاء.
تتميز خدمات كبار الشخصيات والعملاء في طيران الإمارات في دبي بفريق عمل حيوي، حيث تُعتبر دبي الوجهة الأولى للأفراد من ذوي الثروات العالية ومركزاً رئيسياً للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات ذات المستوى العالمي. ويعكس الزي المتطور الذي تم تقديمه في مركز طيران الإمارات الخدمة الراقية والاهتمام بالتفاصيل المقدمة للعملاء من كبار الشخصيات والعملاء عند وصولهم إلى دبي أو سفرهم عبرها.
وصُمم الزي الرسمي الجديد من قبل فريق معايير الزي الرسمي الخاص بطيران الإمارات، ويتكون من 3 أشكال مختلفة هي بدلة تنورة أنيقة للسيدات، وبدلة بنطلون أنيقة للسيدات، وبدلة مصممة خصيصاً للرجال مكونة من 3 قطع.
وكمثل زي أطقم الطائرة، يعكس تصميم زي خدمات كبار الشخصيات والعملاء ظل الرمال الدافئة، ليرمز إلى كثبان الصحراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع طوق أحمر رقيق وأساور متطابقة للسيدات. وتتميز البدلة بقبعة طيران الإمارات الحمراء الشهيرة مع دبوس ذهبي يحمل شعار طيران الإمارات، ووشاح شيفون كريمي اللون أنيق يمثل الثقافة المحلية، ويكتمل المظهر بأحذية جلدية حمراء وحقائب يد متطابقة حيث يمكن لأعضاء الفريق حمل أجهزة الأيباد والمستندات الأساسية لعملائهم. وسيتضمن زي خدمات كبار الشخصيات والعملاء للسيدات طيات حمراء في التنورة، مما يتيح السير بشكل مريح في جميع أنحاء المطار، وحزام جلدي أحمر عند الخصر يضيف لمسة أنيقة. تم تصميم الملابس الرجالية بشكل مثالي ومصممة حسب الطلب، حيث تتكون من سترة وبنطلون وصديرية، مع إضافة لمسة أنيقة تتمثل في منديل جيب أحمر وربطة عنق بألوان هادئة.
وتلقى فريق طيران الإمارات المكون من 145 فرداً تدريباً دقيقاً للتعامل مع المسافرين من كبار الشخصيات، بالإضافة إلى عملاء الدرجة الأولى المميزين في مطار دبي الدولي، حيث يقدمون خدماتهم وضيافتهم الاستثنائية لأكثر من 15 ألف مسافر من كبار الشخصيات والعملاء سنوياً.
يتكون الفريق من 120 فرداً بالإضافة إلى كوادر تشغيلية إضافية في مركز التحكم، يمثلون أكثر من 50 جنسية مختلفة ويتحدثون مجموعة واسعة من اللغات لخدمة كبار الشخصيات من المسافرين الدوليين المهمين وعملاء الدرجة الأولى على رحلات المتابعة ويعملون في مناطق مختلفة من مطار دبي الدولي.
وتتنوع كبار الشخصيات المغادرين من دبي والقادمين إليها والعابرين منها ما بين أفراد العائلات المالكة في جميع أنحاء العالم، والرؤساء والرؤساء السابقين، والوزراء الدوليين، والسفراء، والمشاهير والشخصيات العامة، والرياضيين والممثلين، وحتى المؤثرين والمدونين المشهورين عالمياً. وبالإضافة إلى السفر المنتظم لكبار الشخصيات الذي يحدث على مدار العام، يخطط فريق خدمات كبار الشخصيات أيضاً بعناية ويستعد لجدول الأحداث الدولية البارزة في دبي، مثل القمة العالمية للحكومات، والفورمولا 1، وكأس دبي العالمي، ومهرجان دبي السينمائي بالإضافة إلى الأحداث على الساحة العالمية، من الأحداث الرياضية العالمية وقمة مجموعة العشرين، ومعرض إكسبو 2025، إلى قمة مجموعة السبع وقمة التنمية المستدامة العالمية.
ويستمتع ركاب الدرجة الأولى أيضاً بتجربة عبور سلسة في دبي، وتتوفر لهم خدمات مخصصة مثل مسار سريع لإنهاء الإجراءات والمرافقة لصالة المغادرة الخاصة بهم لرحلات المتابعة.
يبدأ يوم العمل في فريق طيران الإمارات لخدمات كبار الشخصيات والعملاء، بإحاطة في مركز التحكم تتضمن تفاصيل العدد الإجمالي لحركة المسافرين من كبار الشخصيات والعملاء المتوقعة خلال فترة المناوبة. وتتكون العمليات الرئيسية من فريقين: فريق يتولى إدارة عملاء الدرجة الأولى المميزين العابرين من دبي في الجانب الجوي من المطار، وفريق آخر يتولى العملاء من كبار الشخصيات.
يركز فريق كبار الشخصيات على إدارة عمليات النقل، وإجراءات تسجيل الوصول وترتيب وسائل النقل من وإلى المطار، والوصول إلى الصالات، وإجراءات الوصول والمغادرة ورحلات المتابعة، لضمان مُضي رحلتهم بأقصى درجات السلاسة والخصوصية والأمان. كما ينسق الفريق الربط بين الرحلات بمرونة ودقة، والتعامل مع تعقيدات العمليات المطار في غضون فوارق زمنية ضيقة للغاية، لضمان تجربة سفر متميزة.
يتفوق فريق خدمات عملاء الدرجة الأولى المميزين في تقديم تجربة من الدرجة الأولى لعملاء متابعة الرحلات، حيث تشمل خدماتهم استقبالاً شخصياً عند الوصول، وتسهيل إجراءات الأمن عبر مسارات المسافرين السريعة، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل فاخرة باستخدام مركبات مرسيدس فيانو أو العربات الكهربائية، حسب مسافات البوابات وأوقات رحلات المتابعة.
على مدار اليوم، يُظهر الفريقين مهاراتهما المتميزة في التعامل مع المواقف غير المتوقعة، بدءاً من تغييرات الجداول الزمنية في اللحظات الأخيرة إلى التحديات الطارئة. يتميز الفريق بسرعة اتخاذ القرارات وتطبيق الإجراءات الاستباقية لضمان تفادي أي تأخير، مما يعكس احترافية عالية في تقديم تجربة سفر سلسة ومميزة.
ومع اقتراب نهاية اليوم، يحافظ الفريق على نفس مستوى التركيز، حيث يقوم بإعداد تقارير العمليات اليومية بدقة وتزويد الفريق القادم بالتحديثات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وانسجامها. ومن خلال العمل الجماعي، التخطيط المتقن، والالتزام بالتميز، يضمن فريق خدمات كبار الشخصيات والعملاء سير العمليات بسلاسة وكفاءة، مما يعكس الضيافة العالمية لطيران الإمارات المقدمة لضيوفها المميزين.
الجدير بالذكر أنه لا يتوفر الحجز المسبق لخدمات كبار الشخصيات والعملاء، بل يتم تقديمها مجاناً. يتم تقديم خدمات كبار العملاء لركاب الدرجة الأولى لرحلات المتابعة في مطار دبي الدولي، بينما تقدّم خدمات كبار الشخصيات وفقاً لتقدير فريق إدارة كبار الشخصيات في طيران الإمارات وبناءً على معايير الأهلية المحددة.
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