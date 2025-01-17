((طيران الإمارات)) تكشف عن زي جديد لفريق خدمات كبار الشخصيات والعملاء المميزين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كشفت‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬رسمياً‭ ‬عن‭ ‬الزي‭ ‬الموحد‭ ‬الجديد‭ ‬المصمم‭ ‬لفريق‭ ‬خدمات‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والعملاء‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭. ‬ويحمل‭ ‬الزي‭ ‬الموحد‭ ‬الجديد‭ ‬مظهر‭ ‬طاقم‭ ‬الضيافة‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يمثل‭ ‬حصرياً‭ ‬وحدة‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬من‭ ‬العملاء‭.‬

تتميز‭ ‬خدمات‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والعملاء‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بفريق‭ ‬عمل‭ ‬حيوي،‭ ‬حيث‭ ‬تُعتبر‭ ‬دبي‭ ‬الوجهة‭ ‬الأولى‭ ‬للأفراد‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الثروات‭ ‬العالية‭ ‬ومركزاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬للاجتماعات‭ ‬والحوافز‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭. ‬ويعكس‭ ‬الزي‭ ‬المتطور‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬الخدمة‭ ‬الراقية‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالتفاصيل‭ ‬المقدمة‭ ‬للعملاء‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والعملاء‭ ‬عند‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬دبي‭ ‬أو‭ ‬سفرهم‭ ‬عبرها‭.‬

وصُمم‭ ‬الزي‭ ‬الرسمي‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬معايير‭ ‬الزي‭ ‬الرسمي‭ ‬الخاص‭ ‬بطيران‭ ‬الإمارات،‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬أشكال‭ ‬مختلفة‭ ‬هي‭ ‬بدلة‭ ‬تنورة‭ ‬أنيقة‭ ‬للسيدات،‭ ‬وبدلة‭ ‬بنطلون‭ ‬أنيقة‭ ‬للسيدات،‭ ‬وبدلة‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬للرجال‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬قطع‭.‬

وكمثل‭ ‬زي‭ ‬أطقم‭ ‬الطائرة،‭ ‬يعكس‭ ‬تصميم‭ ‬زي‭ ‬خدمات‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والعملاء‭ ‬ظل‭ ‬الرمال‭ ‬الدافئة،‭ ‬ليرمز‭ ‬إلى‭ ‬كثبان‭ ‬الصحراء‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬مع‭ ‬طوق‭ ‬أحمر‭ ‬رقيق‭ ‬وأساور‭ ‬متطابقة‭ ‬للسيدات‭. ‬وتتميز‭ ‬البدلة‭ ‬بقبعة‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬الحمراء‭ ‬الشهيرة‭ ‬مع‭ ‬دبوس‭ ‬ذهبي‭ ‬يحمل‭ ‬شعار‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات،‭ ‬ووشاح‭ ‬شيفون‭ ‬كريمي‭ ‬اللون‭ ‬أنيق‭ ‬يمثل‭ ‬الثقافة‭ ‬المحلية،‭ ‬ويكتمل‭ ‬المظهر‭ ‬بأحذية‭ ‬جلدية‭ ‬حمراء‭ ‬وحقائب‭ ‬يد‭ ‬متطابقة‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لأعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬حمل‭ ‬أجهزة‭ ‬الأيباد‭ ‬والمستندات‭ ‬الأساسية‭ ‬لعملائهم‭. ‬وسيتضمن‭ ‬زي‭ ‬خدمات‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والعملاء‭ ‬للسيدات‭ ‬طيات‭ ‬حمراء‭ ‬في‭ ‬التنورة،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬السير‭ ‬بشكل‭ ‬مريح‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المطار،‭ ‬وحزام‭ ‬جلدي‭ ‬أحمر‭ ‬عند‭ ‬الخصر‭ ‬يضيف‭ ‬لمسة‭ ‬أنيقة‭. ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬الملابس‭ ‬الرجالية‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭ ‬ومصممة‭ ‬حسب‭ ‬الطلب،‭ ‬حيث‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬سترة‭ ‬وبنطلون‭ ‬وصديرية،‭ ‬مع‭ ‬إضافة‭ ‬لمسة‭ ‬أنيقة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬منديل‭ ‬جيب‭ ‬أحمر‭ ‬وربطة‭ ‬عنق‭ ‬بألوان‭ ‬هادئة‭.‬

وتلقى‭ ‬فريق‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬145‭ ‬فرداً‭ ‬تدريباً‭ ‬دقيقاً‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عملاء‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬المميزين‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬دبي‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬يقدمون‭ ‬خدماتهم‭ ‬وضيافتهم‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬مسافر‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والعملاء‭ ‬سنوياً‭.‬

يتكون‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬فرداً‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كوادر‭ ‬تشغيلية‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬التحكم،‭ ‬يمثلون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬جنسية‭ ‬مختلفة‭ ‬ويتحدثون‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬اللغات‭ ‬لخدمة‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬من‭ ‬المسافرين‭ ‬الدوليين‭ ‬المهمين‭ ‬وعملاء‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬رحلات‭ ‬المتابعة‭ ‬ويعملون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭.‬

وتتنوع‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬المغادرين‭ ‬من‭ ‬دبي‭ ‬والقادمين‭ ‬إليها‭ ‬والعابرين‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬العائلات‭ ‬المالكة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬والرؤساء‭ ‬والرؤساء‭ ‬السابقين،‭ ‬والوزراء‭ ‬الدوليين،‭ ‬والسفراء،‭ ‬والمشاهير‭ ‬والشخصيات‭ ‬العامة،‭ ‬والرياضيين‭ ‬والممثلين،‭ ‬وحتى‭ ‬المؤثرين‭ ‬والمدونين‭ ‬المشهورين‭ ‬عالمياً‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السفر‭ ‬المنتظم‭ ‬لكبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬يخطط‭ ‬فريق‭ ‬خدمات‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬أيضاً‭ ‬بعناية‭ ‬ويستعد‭ ‬لجدول‭ ‬الأحداث‭ ‬الدولية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬مثل‭ ‬القمة‭ ‬العالمية‭ ‬للحكومات،‭ ‬والفورمولا‭ ‬1،‭ ‬وكأس‭ ‬دبي‭ ‬العالمي،‭ ‬ومهرجان‭ ‬دبي‭ ‬السينمائي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأحداث‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية،‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬وقمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين،‭ ‬ومعرض‭ ‬إكسبو‭ ‬2025،‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬وقمة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬العالمية‭.‬

ويستمتع‭ ‬ركاب‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬أيضاً‭ ‬بتجربة‭ ‬عبور‭ ‬سلسة‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬وتتوفر‭ ‬لهم‭ ‬خدمات‭ ‬مخصصة‭ ‬مثل‭ ‬مسار‭ ‬سريع‭ ‬لإنهاء‭ ‬الإجراءات‭ ‬والمرافقة‭ ‬لصالة‭ ‬المغادرة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬لرحلات‭ ‬المتابعة‭.‬

يبدأ‭ ‬يوم‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬لخدمات‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والعملاء،‭ ‬بإحاطة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬التحكم‭ ‬تتضمن‭ ‬تفاصيل‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬لحركة‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والعملاء‭ ‬المتوقعة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المناوبة‭. ‬وتتكون‭ ‬العمليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬من‭ ‬فريقين‭: ‬فريق‭ ‬يتولى‭ ‬إدارة‭ ‬عملاء‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬المميزين‭ ‬العابرين‭ ‬من‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الجوي‭ ‬من‭ ‬المطار،‭ ‬وفريق‭ ‬آخر‭ ‬يتولى‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭.‬

يركز‭ ‬فريق‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬عمليات‭ ‬النقل،‭ ‬وإجراءات‭ ‬تسجيل‭ ‬الوصول‭ ‬وترتيب‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬المطار،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الصالات،‭ ‬وإجراءات‭ ‬الوصول‭ ‬والمغادرة‭ ‬ورحلات‭ ‬المتابعة،‭ ‬لضمان‭ ‬مُضي‭ ‬رحلتهم‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬السلاسة‭ ‬والخصوصية‭ ‬والأمان‭. ‬كما‭ ‬ينسق‭ ‬الفريق‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬الرحلات‭ ‬بمرونة‭ ‬ودقة،‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬تعقيدات‭ ‬العمليات‭ ‬المطار‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬فوارق‭ ‬زمنية‭ ‬ضيقة‭ ‬للغاية،‭ ‬لضمان‭ ‬تجربة‭ ‬سفر‭ ‬متميزة‭.‬

يتفوق‭ ‬فريق‭ ‬خدمات‭ ‬عملاء‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬المميزين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬لعملاء‭ ‬متابعة‭ ‬الرحلات،‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬خدماتهم‭ ‬استقبالاً‭ ‬شخصياً‭ ‬عند‭ ‬الوصول،‭ ‬وتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬الأمن‭ ‬عبر‭ ‬مسارات‭ ‬المسافرين‭ ‬السريعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬وسائل‭ ‬نقل‭ ‬فاخرة‭ ‬باستخدام‭ ‬مركبات‭ ‬مرسيدس‭ ‬فيانو‭ ‬أو‭ ‬العربات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬حسب‭ ‬مسافات‭ ‬البوابات‭ ‬وأوقات‭ ‬رحلات‭ ‬المتابعة‭.‬

على‭ ‬مدار‭ ‬اليوم،‭ ‬يُظهر‭ ‬الفريقين‭ ‬مهاراتهما‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المواقف‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬تغييرات‭ ‬الجداول‭ ‬الزمنية‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬الطارئة‭. ‬يتميز‭ ‬الفريق‭ ‬بسرعة‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬وتطبيق‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاستباقية‭ ‬لضمان‭ ‬تفادي‭ ‬أي‭ ‬تأخير،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬احترافية‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬سفر‭ ‬سلسة‭ ‬ومميزة‭.‬

ومع‭ ‬اقتراب‭ ‬نهاية‭ ‬اليوم،‭ ‬يحافظ‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬مستوى‭ ‬التركيز،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬بإعداد‭ ‬تقارير‭ ‬العمليات‭ ‬اليومية‭ ‬بدقة‭ ‬وتزويد‭ ‬الفريق‭ ‬القادم‭ ‬بالتحديثات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬الخدمة‭ ‬وانسجامها‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي،‭ ‬التخطيط‭ ‬المتقن،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالتميز،‭ ‬يضمن‭ ‬فريق‭ ‬خدمات‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والعملاء‭ ‬سير‭ ‬العمليات‭ ‬بسلاسة‭ ‬وكفاءة،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الضيافة‭ ‬العالمية‭ ‬لطيران‭ ‬الإمارات‭ ‬المقدمة‭ ‬لضيوفها‭ ‬المميزين‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يتوفر‭ ‬الحجز‭ ‬المسبق‭ ‬لخدمات‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والعملاء،‭ ‬بل‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬مجاناً‭. ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬كبار‭ ‬العملاء‭ ‬لركاب‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬لرحلات‭ ‬المتابعة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬دبي‭ ‬الدولي،‭ ‬بينما‭ ‬تقدّم‭ ‬خدمات‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬وفقاً‭ ‬لتقدير‭ ‬فريق‭ ‬إدارة‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬الأهلية‭ ‬المحددة‭.‬