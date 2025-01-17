أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
ويطرأ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وتبقى الأجواء يوم الاثنين، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 - 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 15 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 4، وفي مرتفعات الشراة 15 - 3، وفي مناطق البادية 18 - 5، وفي مناطق السهول 17 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 8، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 11، وفي البحر الميت 22 - 12، وفي خليج العقبة 21 - 12 درجة مئوية.
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