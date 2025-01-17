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أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا

1/17/2025 3:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
ويطرأ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وتبقى الأجواء يوم الاثنين، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 - 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 15 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 4، وفي مرتفعات الشراة 15 - 3، وفي مناطق البادية 18 - 5، وفي مناطق السهول 17 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 8، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 11، وفي البحر الميت 22 - 12، وفي خليج العقبة 21 - 12 درجة مئوية.


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