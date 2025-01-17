مكتب نتنياهو: توصل فريق المفاوضات إلى اتفاق لتبادل الأسرى

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب / PNN / أفادمكتب نتنياهوفي بيان صدر، فجر الجمعة،أن رئيس الحكومة الإسرائيلية،بنيامين نتنياهو، تلقى تحديثًا من فريق المفاوضات يفيد بالتوصل إلى تفاهمات بشأن الصفقة.

وبحسب

المصادر العبرية فقد تم الطلب بعقد اجتماع للكابينت الجمعة، وبعده اجتماع للحكومة لإقرار الاتفاق.

و أعلن مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، حيث تم توقيع الاتفاق بشكل رسمي في الدوحة بحضور ممثلين عن إسرائيل، وحركة حماس، والولايات المتحدة وقطر.

ومن المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، صباح اليوم الجمعة الساعة 10:15، ويليه اجتماع الحكومة للمصادقة على الصفقة.

وأفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان صدر، فجر الجمعة، أن نتنياهو، تلقى تحديثًا من فريق المفاوضات يفيد بالتوصل إلى تفاهمات بشأن الصفقة. وطولب بعقد اجتماع للكابينت الجمعة، وبعده اجتماع للحكومة لإقرار الاتفاق.

ووفقا لبيان مكتب نتنياهو، تم إبلاغ عائلات الأسرى الإسرائيليين بالتفاهمات التي تم التوصل إليها، وأصدر المنسق المسؤول عن الأسرى والمفقودين توجيهات بالاستعداد لاستقبال الأسرى العائدين.

في وقت سابق من مساء، الخميس، أفاد مصدر أميركي بأنه تم حل الخلافات الأخيرة حول صفقة الأسرى. كما ذكرت مصادر أنه تم الاتفاق على التعديلات الأخيرة في الصفقة، وتم توقيعها من قبل جميع الأطراف.

وستغادر بعثة أمنية إسرائيلية، اليوم الجمعة، إلى القاهرة لإجراء التنسيقات المتعلقة بتنفيذ صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن البعثة ستضم كبار المسؤولين من جهاز الأمن العام "الشاباك"، والجيش الإسرائيلي.

وفقًا للاتفاق السابق، سيتم إخراج الأسرى عبر معبر رفح إلى مصر، ومن هناك يتم نقلهم إلى إسرائيل. وقال مسؤول إسرائيلي إن البعثة الأمنية في القاهرة ستناقش أيضًا قضايا أخرى، منها إعادة فتح معبر رفح لإجلاء الجرحى الفلسطينيين من غزة وإدخال المساعدات الإنسانية كما نص عليه الاتفاق.