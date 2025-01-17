((الأولى)) تعتزم شراء محفظة ديون عقارية على تمويل بمليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة الأولى للتمويل العقارى الانتهاء من شراء محفظ ديون تابعة لإحدى شركات التطوير العقارى بقيمة تقترب من مليار جنيه، حسبما قال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب بالشركة.

وأضاف عبدالحميد لـ((البورصة))، أن الشركة تتفاوض حاليا مع 3 شركات تمويل عقاري لشراء محافظهم العقارية، وبصدد إغلاق إحداها الشهر الجاري.

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وتابع أن حجم محفظة الشركة التمويلية حاليا تبلغ نحو 4.4 مليار جنيه، منها 80% لصالح محافظ تطوير عقارى، مقابل 20% لصالح الأفراد.

وتتفاوض شركته حاليا مع 4 بنوك حاليًا للحصول على تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه، حيث تستهدف الوصول بتمويلاتها خلال العام الجارى إلى 4.4 مليار جنيه، مقابل 4.4 مليار جنيه خلال العام السابق.

وأوضح عبدالحميد، أن الشركة وضعت خطط خمسية بتوقعات الإيرادات والأرباح حتى عام 2029، بهدف عرضها على المساهمين والحصول على القرار النهائي بالمشاركة في اكتتاب زيادة رأس المال بقيمة نقدية بلغت 770 مليون جنيه، وهو ما تم بالفعل بإصدار الموافقة من المساهمين بالإجماع.

وتوقع أن تساهم هذه الزيادة في وصول الشركة لأهدافها الخمسية بتحقيق محفظة تمويلات إجمالية للشركة بقيمة 24 مليار جنيه في 2029 مقارنة بقيمة 9 مليارات جنيه بنهاية عام 2024 في حين تهدف الشركة إلى الوصول لصافي أرباح 325 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، و996 مليون جنيه بنهاية عام 2029، مقارنة بأرباح 280 مليون جنيه بنهاية عام 2024.