((الأولى)) تعتزم شراء محفظة ديون عقارية على تمويل بمليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة الأولى للتمويل العقارى الانتهاء من صفقة
شراء محفظ ديون تابعة لإحدى شركات التطوير العقارى بقيمة تقترب من مليار جنيه، حسبما قال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب بالشركة.
وأضاف عبدالحميد لـ((البورصة))، أن الشركة تتفاوض حاليا مع 3 شركات تمويل عقاري لشراء محافظهم العقارية، وبصدد إغلاق إحداها الشهر الجاري.
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وتابع أن حجم محفظة الشركة التمويلية حاليا تبلغ نحو 4.4 مليار جنيه، منها 80% لصالح محافظ تطوير عقارى، مقابل 20% لصالح الأفراد.
وتتفاوض شركته حاليا مع 4 بنوك حاليًا للحصول على تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه، حيث تستهدف الوصول بتمويلاتها خلال العام الجارى إلى 4.4 مليار جنيه، مقابل 4.4 مليار جنيه خلال العام السابق.
وأوضح عبدالحميد، أن الشركة وضعت خطط خمسية بتوقعات الإيرادات والأرباح حتى عام 2029، بهدف عرضها على المساهمين والحصول على القرار النهائي بالمشاركة في اكتتاب زيادة رأس المال بقيمة نقدية بلغت 770 مليون جنيه، وهو ما تم بالفعل بإصدار الموافقة من المساهمين بالإجماع.
وتوقع أن تساهم هذه الزيادة في وصول الشركة لأهدافها الخمسية بتحقيق محفظة تمويلات إجمالية للشركة بقيمة 24 مليار جنيه في 2029 مقارنة بقيمة 9 مليارات جنيه بنهاية عام 2024 في حين تهدف الشركة إلى الوصول لصافي أرباح 325 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، و996 مليون جنيه بنهاية عام 2029، مقارنة بأرباح 280 مليون جنيه بنهاية عام 2024. كتب- محمود معتز وهشام عبدالله
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