((جلوبال إيجيبت)) للملابس الجاهزة تستهدف مليون يورو صادرات بنهاية العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة جلوبال إيجيبت للملابس الجاهزة تحقيق صادرات بقيمة مليون يورو، خلال العام الجارى، بدعم من الاستفادة من زيادة الطلب العالمى على قطاع الملابس الجاهزة فى مصر خلال الآونة الأخيرة.

وقال وائل الدسوقي، مدير التصدير بالشركة، إنَّ ((جلوبال إيجيبت)) تستهدف زيادة حجم الإنتاج، خلال العام الجارى، بدعم من زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 10%.

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وأضاف ((الدسوقي))، لـ((البورصة))، أن الشركة تنتج شهرياً نحو ألفى قطعة من الملابس، أغلبها لصالح برندات ((ديور))؛ حيث تستحوذ على أكثر من 60% من إنتاج الشركة، بينما باقى الإنتاج يوجه لبرندات أخرى مثل ((ال سى وايكيكي)) و((كازينو)).

ولفت إلى أن الشركة فتحت مؤخراً أسواقاً تصديرية جديدة فى بعض الدول العربية، منها المغرب، الجزائر، والأردن، ليرتفع إجمالى الحصة التصديرية لكل الأسواق إلى 80% من حجم الإنتاج.

ونوه بأن الشركة كانت تصدر إلى أمريكا فى بداية عملها من خلال اتفاقية الكويز، لكن خلال فترة جائحة كورونا، توقفت الصادرات لتبدأ البحث عن أسواق بديلة فى أوروبا.

واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ((الكويز)) هى اتفاقية تجارية تضم كلاً من مصر وإسرائيل وأمريكا، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة دون جمارك، بشرط أن تحتوى على نسبة مكون إسرائيلى فى حدود 10.5%.

وتأسست شركة جلوبال إيجيبت عام 2018 فى منطقة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتعد من أكبر المصانع العاملة فى القطاع بالسوق المحلى.

تابع أن زيادة الطلب على منتجات الشركة دفعتها إلى وضع خطة جديدة للتوسع عبر شراء خطى إنتاج بقيمة استثمارات تقدر بنحو مليون دولار، بهدف مضاعفة الإنتاج السنوى، لكن تلك الخطة لن يتم تنفيذها خلال العام الجارى لحين الوصول إلى حجم الطلب الذى تسعى الشركة له.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف المشاركة فى المعارض الخارجية والداخلية؛ حيث تستعد للمشاركة فى معرض ((Heimtextil))، كما تستهدف المشاركة فى معرض آخر فى فرنسا، بجانب معرضين فى مصر من ضمنهما ((Destination Africa)).

وأوضح أن الشركة تعتمد بنسبة 95% على المنتج المحلى فى عملية التصنيع، وتسعى الشركة لإحلال الـ5% التى يتم استيرادها بمنتج محلى عبر الاتفاق مع بعض المصانع على تصنيع المنتجات التى يتم استيرادها بالمواصفات المطلوبة فى عملية التصنيع.

قال إنَّ الشركة لم تركز على تحقيق أرباح منذ بداية عملها بقدر التركيز على تعزيز قدرتها التنافسية فى السوقين المحلى والتصديرى، وتحسين جودة منتجاتها بشكل مستمر.

أفاد بأن الشركات العاملة فى السوق المصرى تمتلك أفضلية تصديرية من خلال إعفاءات جمركية لدول عديدة على مستوى العالم، من بينها تركيا والدول العربية، من خلال اتفاقية الكويز واتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، إضافة إلى اتفاقيات ((الكوميسا)) مع أفريقيا، واتفاقية ((الميركسور)) مع 4 دول فى أمريكا الجنوبية.

وعزا دخول الاستثمارات التركية والسورية فى قطاع الملابس الجاهزة فى مصر إلى الاتفاقيات التجارية التى تدخل فيها مصر مع جميع الدول.

وأشار إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الملابس الجاهزة لم يؤثر على الشركات المصرية بشكل سلبى، بل أدى إلى زيادة التنافسية بين الشركات لإخراج منتج بجودة مرتفعة وبسعر تنافسى.

وعن عدم تصنيع الشركة برنداً خاصاً بها، قال ((الدسوقي))، إن الفكرة الأساسية لتصنيع برند خاص بها تكون معتمدة فى المقام الأول على التسويق وليس التصميم، لكن ((جلوبال إيجيبت)) تركز على التصميم.

وفيما يتعلق بإعادة تدوير مخلفات التصنيع، أوضح أن مطالب الدول الأوروبية تزداد فيما يتعلق بتصدير منتجات معاد تدويرها، وهو ما دفع الشركة خلال الفترة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل تنفيذ الشروط والاستفادة من مخلفات الملابس لاستخدامها فى تصنيع ملابس للأطفال.

وأشار إلى أن العمالة فى الشركة تتمتع بمهارات عالية تفوق فى كثير من الأحيان المهارات الموجودة فى دول أوروبا.

وفيما يتعلق بالأجور، أوضح أن الشركة لديها نظام حوافز مرن يشجع العمال على زيادة الإنتاج وتحقيق نتائج أفضل، وهو ما يضمن حصول كل عامل على أقصى مكافأة ممكنة حسب أدائه.

وفى مايو الماضى، رفع المجلس القومى للأجور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، لتحقيق مصلحة العاملين، خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية.

ونوه بأن صناعة الملابس تواجه عقبات تتعلق بالإجراءات الجمركية وأنظمة الاستيراد المؤقت، ما يتسبب فى عرقلة الشركات العاملة فى القطاع، مستشهداً بتجارب العديد من الدول مثل سنغافورة ودول شرق آسيا، التى نجحت فى تطوير صناعاتها النسيجية من خلال تطبيق سياسات وتشريعات محفزة.