((كوين)) تدشن محطتى تصدير باستثمارات 50 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة كوين للتجارة، تدشين محطتى تصدير لزيادة الطاقات الإنتاجية، ودعم الخطة التوسعية.

قال أيمن ينى، رئيس مجلس إدارة شركة كوين للتجارة، إنَّ الشركة تعتزم إقامة المحطتين بمدينة السادات، ومحافظة الإسماعيلية، بغرض التصدير، خلال العام الحالى، باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون جنيه.

موضوعاتالحكومة تجرى تعديلات تنظيمية لاستقطاب استثمارات جديدة بقطاع التعدين مصر تسعى لجذب الخبرة الإنجليزية إلى قطاع الرعاية الصحية سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الخميس

أضاف أن ((كوين)) تستهدف 25% نمواً فى صادراتها، خلال العام الحالى، من المحاصيل المختلفة التى تصدرها، وتشمل البصل الأخضر، والذهبى، والبسلة الورقية، والبطاطا الحلوة، بجانب محاصيل أخرى من الفراولة، والفلفل، والفاصوليا الخضراء.

أوضح ((ينى))، أن الشركة لديها محطتا تصدير حالياً، بجانب المحطتين المخطط تدشينهما العام الحالى، مؤكداً أن الكميات التى تم تصديرها خلال 2024 تشمل 30 مليون رابطة بصل أخضر، و7 آلاف طن بصل ذهب، و6 آلاف طن بطاطا حلوة، و1.5 ألف طن بسلة ورقية.

والأسواق الرئيسية للشركة هى إنجلترا ودول الاتحاد الأوروبى، ويتم التوريد مباشرة للسلاسل التجارية.

وتابع: ((الشركة متعاقدة بالفعل مع كبرى السلاسل التجارية، ومنها سينسبرى، وتيسكو، وألدى، وموريسونز، وديل))، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمحطات الحالية تقدر بنحو 16 ألف طن خلال الموسم.

وتعتمد الشركة على زراعة جميع المحاصيل التى تقوم بتصديرها من خلال مزارعها الخاصة فى سوهاج والإسماعيلية، ومحور الضبعة، وبنى سويف، والدقهلية، والبحيرة بمساحات تصل لنحو 2.2 مليون فدان.

قال ((ينى))، إنَّ الشركة تخطط لدخول السوق الأفريقى، خلال العام المقبل 2026، وتستهدف زيادة المساحات المنزرعة بنسبة تتراوح بين 20 و30% لزيادة الصادرات، مؤكداً جودة المحاصيل المصرية، وزيادة الطلب عليها خارجياً من جميع الدول، خاصة بعد جائحة ((كورونا)). وبدأت مصر بالفعل تتصدر بالعديد من منتجاتها فى جميع أسواق العالم.

واحتلت مصر المرتبة الثانية على قائمة أكبر موردى الخضراوات والفاكهة الطازجة إلى أوروبا فى الموسم التصديرى الماضى بإجمالى 917 ألف طن وبنمو بلغت نسبته 7%، بعد هولندا التى جاءت فى المرتبة الأولى، وفق بيانات رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبى.

وأوضحت البيانات، أن الموالح جاءت فى مقدمة المنتجات الطازجة التى صدرتها مصر فى الموسم الماضى إلى أوروبا والتى نمت بنسبة 8% إلى 500 ألف طن، مقارنة بالموسم الأسبق، تلتها البطاطا الحلوة بإجمالى 117 ألف طن، ثم البصل بإجمالى 94.6 ألف طن، ثم العنب 58 ألف طن، ويبدأ موسم تصدير الحاصلات الزراعية من مصر فى سبتمبر من كل عام، وينتهى فى أغسطس التالى.

أضاف أن الشركة تخطط حالياً للزراعة خارج مصر أيضاً، وذلك من خلال شركاء لها من إنجلترا لزراعة الأعشاب وأصناف متعددة من الفواكه فى أفريقيا، وجارٍ دراسة تلك الأفكار فى الوقت الحالى.

أوضح أن الشركة تخطط للمشاركة فى العديد من المعارض الخارجية مثل فود أتريكشن فى إسبانيا، وفروت لوجستيكا بألمانيا، وماك فروت فى إيطاليا؛ نظراً إلى أهمية المعارض للشركات للتفاوض المباشر مع العملاء، والتعرف على احتياجات الأسواق الخارجية.