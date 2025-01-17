((كوين)) تدشن محطتى تصدير باستثمارات 50 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة كوين للتجارة، تدشين محطتى تصدير لزيادة الطاقات الإنتاجية، ودعم الخطة التوسعية.
قال أيمن ينى، رئيس مجلس إدارة شركة كوين للتجارة، إنَّ الشركة تعتزم إقامة المحطتين بمدينة السادات، ومحافظة الإسماعيلية، بغرض التصدير، خلال العام الحالى، باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون جنيه.
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أضاف أن ((كوين)) تستهدف 25% نمواً فى صادراتها، خلال العام الحالى، من المحاصيل المختلفة التى تصدرها، وتشمل البصل الأخضر، والذهبى، والبسلة الورقية، والبطاطا الحلوة، بجانب محاصيل أخرى من الفراولة، والفلفل، والفاصوليا الخضراء.
أوضح ((ينى))، أن الشركة لديها محطتا تصدير حالياً، بجانب المحطتين المخطط تدشينهما العام الحالى، مؤكداً أن الكميات التى تم تصديرها خلال 2024 تشمل 30 مليون رابطة بصل أخضر، و7 آلاف طن بصل ذهب، و6 آلاف طن بطاطا حلوة، و1.5 ألف طن بسلة ورقية.
والأسواق الرئيسية للشركة هى إنجلترا ودول الاتحاد الأوروبى، ويتم التوريد مباشرة للسلاسل التجارية.
وتابع: ((الشركة متعاقدة بالفعل مع كبرى السلاسل التجارية، ومنها سينسبرى، وتيسكو، وألدى، وموريسونز، وديل))، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمحطات الحالية تقدر بنحو 16 ألف طن خلال الموسم.
وتعتمد الشركة على زراعة جميع المحاصيل التى تقوم بتصديرها من خلال مزارعها الخاصة فى سوهاج والإسماعيلية، ومحور الضبعة، وبنى سويف، والدقهلية، والبحيرة بمساحات تصل لنحو 2.2 مليون فدان.
قال ((ينى))، إنَّ الشركة تخطط لدخول السوق الأفريقى، خلال العام المقبل 2026، وتستهدف زيادة المساحات المنزرعة بنسبة تتراوح بين 20 و30% لزيادة الصادرات، مؤكداً جودة المحاصيل المصرية، وزيادة الطلب عليها خارجياً من جميع الدول، خاصة بعد جائحة ((كورونا)). وبدأت مصر بالفعل تتصدر بالعديد من منتجاتها فى جميع أسواق العالم.
واحتلت مصر المرتبة الثانية على قائمة أكبر موردى الخضراوات والفاكهة الطازجة إلى أوروبا فى الموسم التصديرى الماضى بإجمالى 917 ألف طن وبنمو بلغت نسبته 7%، بعد هولندا التى جاءت فى المرتبة الأولى، وفق بيانات رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبى.
وأوضحت البيانات، أن الموالح جاءت فى مقدمة المنتجات الطازجة التى صدرتها مصر فى الموسم الماضى إلى أوروبا والتى نمت بنسبة 8% إلى 500 ألف طن، مقارنة بالموسم الأسبق، تلتها البطاطا الحلوة بإجمالى 117 ألف طن، ثم البصل بإجمالى 94.6 ألف طن، ثم العنب 58 ألف طن، ويبدأ موسم تصدير الحاصلات الزراعية من مصر فى سبتمبر من كل عام، وينتهى فى أغسطس التالى.
أضاف أن الشركة تخطط حالياً للزراعة خارج مصر أيضاً، وذلك من خلال شركاء لها من إنجلترا لزراعة الأعشاب وأصناف متعددة من الفواكه فى أفريقيا، وجارٍ دراسة تلك الأفكار فى الوقت الحالى.
أوضح أن الشركة تخطط للمشاركة فى العديد من المعارض الخارجية مثل فود أتريكشن فى إسبانيا، وفروت لوجستيكا بألمانيا، وماك فروت فى إيطاليا؛ نظراً إلى أهمية المعارض للشركات للتفاوض المباشر مع العملاء، والتعرف على احتياجات الأسواق الخارجية.
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