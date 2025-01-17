آبل تخسر مكانتها كأكبر شركة للجوالات الذكية فى الصين بعد تراجع مبيعاتها 17% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتسهم آبل يتراجع بأكبر وتيرة يومية منذ أغسطس 2024 ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 1% عند التسوية البنك الدولى يحذر من الرسوم الجمركية الأمريكية: تهدد توقعات النمو العالمى

خسرت شركة“آبل” مكانتها كأكبر بائع للجوالات الذكية في الصين، حيث استغل المنافسون المحليون افتقار صانعة“أيفون” إلى ميزات الذكاء الاصطناعي المتاحة على الأجهزة الأخرى، وفقًا لبيانات من شركة الأبحاث“كاناليس”.

وأظهرت البيانات الصادرة الخميس، انخفاض شحنات“أيفون” في الصين بنسبة 17% إلى 42.9 مليون في عام 2024، ما ترتب عليه تراجع“آبل” إلى المركز الثالث من حيث الحصة السوقية التي بلغت 15%.

وجاءت“فيفو” في المركز الأول بحصة سوقية تبلغ 17% أو ما يعادل 49.3 مليون جوال، فيما حلت“هواوي” في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 16% أو ما يعادل 46 مليون جوال.

ولم تكن خاصية“آبل إنتلجينس” للذكاء الاصطناعي، والتي دمجتها الشركة في جوالات“أيفون 16′′، متاحة على الهواتف الذكية المبيعة في الصين، حيث ما زالت تنتظر الموافقة التنظيمية.

بشكل عام، ارتفعت شحنات الجوالات الذكية في الصين بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 285 مليون وحدة، وتتوقع“كاناليس” أن ترتفع الشحنات إلى أكثر من 290 مليون وحدة هذا العام.

ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لشركة“آبل”، هو انخفاض مبيعاتها في الصين بنسبة 25% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024.

وتشكل أعمال“آبل” في منطقة الصين الكبرى – والتي تشمل البر الرئيسي للبلاد إلى جانب تايوان وهونج كونج – ثالث أكبر أسواق الشركة، حيث مثلت حوالي 16% من إيراداتها في الربع الأخير.

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