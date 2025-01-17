آبل تخسر مكانتها كأكبر شركة للجوالات الذكية فى الصين بعد تراجع مبيعاتها 17% - جريدة البورصة

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خسرت شركة“آبل” مكانتها كأكبر بائع للجوالات الذكية في الصين، حيث استغل المنافسون المحليون افتقار صانعة“أيفون” إلى ميزات الذكاء الاصطناعي المتاحة على الأجهزة الأخرى، وفقًا لبيانات من شركة الأبحاث“كاناليس”.
وأظهرت البيانات الصادرة الخميس، انخفاض شحنات“أيفون” في الصين بنسبة 17% إلى 42.9 مليون في عام 2024، ما ترتب عليه تراجع“آبل” إلى المركز الثالث من حيث الحصة السوقية التي بلغت 15%.
وجاءت“فيفو” في المركز الأول بحصة سوقية تبلغ 17% أو ما يعادل 49.3 مليون جوال، فيما حلت“هواوي” في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 16% أو ما يعادل 46 مليون جوال.
ولم تكن خاصية“آبل إنتلجينس” للذكاء الاصطناعي، والتي دمجتها الشركة في جوالات“أيفون 16′′، متاحة على الهواتف الذكية المبيعة في الصين، حيث ما زالت تنتظر الموافقة التنظيمية.
بشكل عام، ارتفعت شحنات الجوالات الذكية في الصين بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 285 مليون وحدة، وتتوقع“كاناليس” أن ترتفع الشحنات إلى أكثر من 290 مليون وحدة هذا العام.
ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لشركة“آبل”، هو انخفاض مبيعاتها في الصين بنسبة 25% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024.
وتشكل أعمال“آبل” في منطقة الصين الكبرى – والتي تشمل البر الرئيسي للبلاد إلى جانب تايوان وهونج كونج – ثالث أكبر أسواق الشركة، حيث مثلت حوالي 16% من إيراداتها في الربع الأخير.
المصدر:
MENAFN17012025000202011048ID1109099975
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