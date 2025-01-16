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طائرات الاحتلال تقصف بناية سكنية بمخيم النصيرات

1/16/2025 11:34:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصف الليلة بناية سكنية مكونة من 6 طوابق في محيط مسجد الهدى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وكان قصف سابق على مناطق محيطة بالمخيم أسفر عن عدة إصابات.

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