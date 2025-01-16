طائرات الاحتلال تقصف بناية سكنية بمخيم النصيرات

طائرات الاحتلال تقصف بناية سكنية بمخيم النصيرات
التاريخ
1/16/2025 11:34:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصف
الليلة بناية سكنية مكونة من 6 طوابق في محيط مسجد الهدى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وكان قصف سابق على مناطق محيطة بالمخيم أسفر عن عدة إصابات.
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