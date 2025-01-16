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تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب

1/16/2025 11:33:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجعت بدرجات متفاوتة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الخميس، فيما ارتفع سعر الذهب نحو 30 دولارا ليصل إلى 2747 دولارا للأوقية الواحدة.


وانخفض قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 20 نقطة ليصل إلى 43200 نقطة، فيما انخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 100 نقطة ليصل إلى 19411 نقطة تقريبا.


واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 5948 نقطة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) ليتراجع إلى 78.67 دولار للبرميل الواحد،

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