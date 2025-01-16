تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تراجعت بدرجات متفاوتة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الخميس، فيما ارتفع سعر الذهب نحو 30 دولارا ليصل إلى 2747 دولارا للأوقية الواحدة.
وانخفض قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 20 نقطة ليصل إلى 43200 نقطة، فيما انخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 100 نقطة ليصل إلى 19411 نقطة تقريبا.
واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 5948 نقطة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) ليتراجع إلى 78.67 دولار للبرميل الواحد،
MENAFN16012025000208011052ID1109099702
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.