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غوتيريش في بيروت بزيارة تضامنية مع لبنان

1/16/2025 11:33:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إلى بيروت في زيارة "تضامنية" تأتي بعيد أيام من انتخاب رئيس للجمهورية في بلد يحاول النهوض من أزمات سياسية واقتصادية ومالية حادّة ومن تداعيات حرب مدمّرة.
وكتب غوتيريش في منشور على منصة إكس "لقد وصلتُ إلى بيروت في زيارة تضامنية مع الشعب اللبناني".
وأضاف أنّ "نافذة فُتحت لعصر جديد من الاستقرار المؤسّسي، مع دولة قادرة بالكامل على حماية مواطنيها ونظام يسمح للإمكانات الهائلة للشعب اللبناني بأن تزدهر. سنبذل قصارى جهدنا لكي تبقى هذه النافذة مفتوحة على مصراعيها".

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