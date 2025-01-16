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بايدن وترامب يتنازعان على الفضل في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

1/16/2025 11:33:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الطريق نحو اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "لم يكن سهلا"، بينما اتهمه الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأنه "لم يفعل شيئا".
وأضاف بايدن -بعد يوم من الإعلان عن صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى- أن إدارته واصلت الضغط على حماس من أجل التوصل للاتفاق.
وفيما بدا تقليلا من دور الرئيس المنتخب دونالد ترامب في إتمام الصفقة، قال بايدن: "عرضت قبل 8 أشهر مكونات الاتفاق الذي ساندته دول العالم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس".
في المقابل، قال ترامب إن "إطلاق سراح الرهائن ظل غير ممكن لفترة طويلة حتى تدخلنا وغيّرنا مسار المفاوضات بسرعة".
واتهم ترامب، الرئيس المنصرف بايدن، بأنه "لم يفعل شيئا".
ورأى محللون -في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية- أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل انتصارا بطعم المرارة لبايدن قبل أيام من انتهاء ولايته، وتنصيب خصمه السياسي ترامب الذي سارع إلى إضافة الفضل في هذا الإنجاز لنفسه.
والأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -من الدوحة- أنه تم التوصل رسميا إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

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