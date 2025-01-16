كيربي: لا مؤشرات على خروج اتفاق غزة عن السكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لـشبكة "سي إن إن" ان اتفاق وقف إطلاق النار (في غزة) لا يزال على المسار الصحيح لبدء التنفيذ بحلول نهاية الأسبوع.



وبين "لا نرى أي مؤشرات على أن الاتفاق سيخرج عن السكة في هذه المرحلة".



وأضاف "نحن على علم بالمسائل المتعلقة بتصويت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق ونعمل عليها معهم".

