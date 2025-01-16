كيربي: لا مؤشرات على خروج اتفاق غزة عن السكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لـشبكة "سي إن إن" ان اتفاق وقف إطلاق النار (في غزة) لا يزال على المسار الصحيح لبدء التنفيذ بحلول نهاية الأسبوع.
وبين "لا نرى أي مؤشرات على أن الاتفاق سيخرج عن السكة في هذه المرحلة".
وأضاف "نحن على علم بالمسائل المتعلقة بتصويت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق ونعمل عليها معهم".
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