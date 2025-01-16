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سينر يتخطى سكولكايت

1/16/2025 9:03:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغ‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المصنّف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب،‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬تأخره‭ ‬بمجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬تريستان‭ ‬سكولكايت‭ ‬4-6‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬

وتمكن‭ ‬سكولكايت‭ ‬المصنف‭ ‬173‭ ‬عالميا‭ ‬والمشارك‭ ‬ببطاقة‭ ‬دعوة،‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بمجموعة‭ ‬أمام‭ ‬سينر‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مباراة،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬حقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الـ16‭ ‬تواليا‭.‬

قال‭ ‬سينر‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬دائما‭ ‬اللعب‭ ‬ضد‭ ‬لاعب‭ ‬لا‭ ‬أعرفه‭ ‬جيدا‭. ‬شعرت‭ ‬أن‭ ‬إرسالاته‭ ‬كانت‭ ‬جيدة‭ ‬جدا،‭ ‬وكان‭ ‬يلعب‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬مني‭ ‬في‭ ‬البداية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬ما‭ ‬زلت‭ ‬سعيدا‭ ‬جدا‭ ‬بأدائي‭. ‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬أبدا‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬الأمور‭ ‬بشكل‭ ‬مسلم‭ ‬به،‭ ‬لذلك‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬التالي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‭. ‬يمكنني‭ ‬التحسن،‭ ‬نعم‮»‬‭.‬

وانضم‭ ‬سينر‭ ‬إلى‭ ‬منافسيه‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬الثاني‭ ‬والإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬الثالث‭ ‬والصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬السابع‭ ‬والمتوج‭ ‬باللقب‭ ‬عشر‭ ‬مرات‭ ‬الذين‭ ‬تأهلوا‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ومعهم‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس‭ ‬الرابع‭ ‬المتأهل‭.‬

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