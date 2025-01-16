سينر يتخطى سكولكايت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن -(أ ف ب): بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنّف أول عالميا وحامل اللقب، الدور الثالث من بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد عودته من تأخره بمجموعة إلى الفوز على الأسترالي تريستان سكولكايت 4-6 و6-4 و6-1 و6-3 أمس الخميس في الدور الثاني.
وتمكن سكولكايت المصنف 173 عالميا والمشارك ببطاقة دعوة، من الفوز بمجموعة أمام سينر لأول مرة في 14 مباراة، علما أن الأخير حقق انتصاره الـ16 تواليا.
قال سينر (23 عاما) «من الصعب دائما اللعب ضد لاعب لا أعرفه جيدا. شعرت أن إرسالاته كانت جيدة جدا، وكان يلعب بشكل أفضل بكثير مني في البداية».
وأضاف «لكنني ما زلت سعيدا جدا بأدائي. لا يمكنك أبدا أن تأخذ الأمور بشكل مسلم به، لذلك أنا سعيد جدا بالتأهل إلى الدور التالي».
وتابع الفائز باللقب في العام الماضي على الروسي دانييل مدفيديف «كانت مباراة صعبة جدا. يمكنني التحسن، نعم».
وانضم سينر إلى منافسيه الألماني ألكسندر زفيريف الثاني والإسباني كارلوس ألكاراس الثالث والصربي نوفاك ديوكوفيتش السابع والمتوج باللقب عشر مرات الذين تأهلوا الأربعاء، ومعهم الأمريكي تايلور فريتس الرابع المتأهل.
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