الملكية: 4 رحلات أسبوعيا إلى دمشق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، أمس الخميس، عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق اعتبارا من 31 كانون الثاني الحالي.
وستكون "الخطوط الملكية" من أوائل شركات الطيران التي تستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق، وذلك بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، ما يربط دمشق بشبكة الملكية الأردنية التي تصل إلى أكثر من 45 وجهة في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط والخليج العربي.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي، "نشكر الحكومة والجهات المعنية، ونقدر لهم جهودهم المتواصلة بشأن عودة الرحلات الجوية إلى مطار دمشق".
وأكد التزام الشركة بأن تكون من أوائل شركات الطيران التي توفر الربط الجوي للسوق السوري مع دول العالم، مشيرًا إلى أن عمّان كانت منذ زمن طويل بوابة تربط سورية بالعالم، ما أتاح للمسافرين من الولايات المتحدة وأوروبا الوصول إلى المنطقة، "ونحن سعداء بالإعلان عن استئناف الرحلات إلى دمشق بـ4 رحلات أسبوعيًا، مع خطط للتوسع إلى رحلات يومية في نيسان المقبل".
وستقوم الملكية الأردنية بتسيير رحلاتها المباشرة بين العاصمتين، إضافة إلى خدمات النقل البري بواسطة الحافلات اليومية التي تقدمها الشركة منذ عامين بين مطار الملكة علياء الدولي/ عمّان وسورية.
وبحلول نيسان 2025، تخطط الملكية الأردنية لزيادة التشغيل إلى رحلات يومية، حيث يُعد وقت الرحلة القصير البالغ 25 دقيقة بين عمّان ودمشق الأقصر جويًا انطلاقًا من دمشق، ما يشكل ترابطا سريعا وسهلا بشبكة الملكية الأردنية التي تضم أكثر من 45 وجهة.
ويمكن للمسافرين الراغبين في السفر إلى دمشق حجز رحلاتهم ابتداءً من أمس، عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال أحد وكلاء السفر.
ويتماشى هذا التطور مع الخطة الإستراتيجية للملكية الأردنية لجعل عمّان البوابة الرائدة إلى منطقة المشرق.
وفي إطار خطتها التوسعية الطموحة التي تهدف إلى زيادة أسطولها من 25 طائرة إلى 41 طائرة بحلول 2027، حيث تضيف الشركة 20 طائرة جديدة كليا خلال العامين المقبلين، مع التركيز على طائرات (A320neo وEmbraer E2) ضمن أسطول الطائرات ذات الجسم الضيق، إضافة إلى طائرات (B787-9) عريضة البدن.
وستدخل طائرات (A320Neo) الجديدة في آذار 2025، حيث ستكون مجهزة بمقاعد جلدية في الدرجتين الاقتصادية ورجال الأعمال، إضافة إلى شاشات ترفيه حديثة على كل مقعد وخدمة اتصال بالإنترنت (WIFI). -(بترا)
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