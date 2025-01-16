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الملكية: 4 رحلات أسبوعيا إلى دمشق

1/16/2025 5:12:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عمان - أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، أمس الخميس، عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق اعتبارا من 31 كانون الثاني الحالي.
وستكون "الخطوط الملكية" من أوائل شركات الطيران التي تستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق، وذلك بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، ما يربط دمشق بشبكة الملكية الأردنية التي تصل إلى أكثر من 45 وجهة في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط والخليج العربي.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي، "نشكر الحكومة والجهات المعنية، ونقدر لهم جهودهم المتواصلة بشأن عودة الرحلات الجوية إلى مطار دمشق".
وأكد التزام الشركة بأن تكون من أوائل شركات الطيران التي توفر الربط الجوي للسوق السوري مع دول العالم، مشيرًا إلى أن عمّان كانت منذ زمن طويل بوابة تربط سورية بالعالم، ما أتاح للمسافرين من الولايات المتحدة وأوروبا الوصول إلى المنطقة، "ونحن سعداء بالإعلان عن استئناف الرحلات إلى دمشق بـ4 رحلات أسبوعيًا، مع خطط للتوسع إلى رحلات يومية في نيسان المقبل".
وستقوم الملكية الأردنية بتسيير رحلاتها المباشرة بين العاصمتين، إضافة إلى خدمات النقل البري بواسطة الحافلات اليومية التي تقدمها الشركة منذ عامين بين مطار الملكة علياء الدولي/ عمّان وسورية.
وبحلول نيسان 2025، تخطط الملكية الأردنية لزيادة التشغيل إلى رحلات يومية، حيث يُعد وقت الرحلة القصير البالغ 25 دقيقة بين عمّان ودمشق الأقصر جويًا انطلاقًا من دمشق، ما يشكل ترابطا سريعا وسهلا بشبكة الملكية الأردنية التي تضم أكثر من 45 وجهة.
ويمكن للمسافرين الراغبين في السفر إلى دمشق حجز رحلاتهم ابتداءً من أمس، عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال أحد وكلاء السفر.
ويتماشى هذا التطور مع الخطة الإستراتيجية للملكية الأردنية لجعل عمّان البوابة الرائدة إلى منطقة المشرق.
وفي إطار خطتها التوسعية الطموحة التي تهدف إلى زيادة أسطولها من 25 طائرة إلى 41 طائرة بحلول 2027، حيث تضيف الشركة 20 طائرة جديدة كليا خلال العامين المقبلين، مع التركيز على طائرات (A320neo وEmbraer E2) ضمن أسطول الطائرات ذات الجسم الضيق، إضافة إلى طائرات (B787-9) عريضة البدن.
وستدخل طائرات (A320Neo) الجديدة في آذار 2025، حيث ستكون مجهزة بمقاعد جلدية في الدرجتين الاقتصادية ورجال الأعمال، إضافة إلى شاشات ترفيه حديثة على كل مقعد وخدمة اتصال بالإنترنت (WIFI). -(بترا)

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