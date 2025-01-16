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ارادات ملكية بـ النهار وابو وشاح

1/16/2025 3:34:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة المهندس فايز محمد اسماعيل النهار رئيساً متفرغاً لهيئة الخدمة والادارة العامة برتبة وراتب وزير.


وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تجديد تعيين المهندس عمر ابراهيم عمر ابو وشاح عضوا في مجلس ادارة البنك المركزي الاردني

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