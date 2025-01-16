ارادات ملكية بـ النهار وابو وشاح
التاريخ
1/16/2025 3:34:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة المهندس فايز محمد اسماعيل النهار رئيساً متفرغاً لهيئة الخدمة والادارة العامة برتبة وراتب وزير.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تجديد تعيين المهندس عمر ابراهيم عمر ابو وشاح عضوا في مجلس ادارة البنك المركزي الاردني
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