الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، تناول الأوضاع الراهنة، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وثمن جلالة الملك، في الاتصال، جهود الولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية في القطاع، والتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة.
وجدد جلالته التأكيد على أهمية تكثيف العمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
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