الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، تناول الأوضاع الراهنة، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وثمن جلالة الملك، في الاتصال، جهود الولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية في القطاع، والتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة.



وجدد جلالته التأكيد على أهمية تكثيف العمل على إيجاد أفق لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.