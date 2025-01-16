إعلام إسرائيلي: فريق التفاوض يقدم غدا إحاطة للوزراء بشأن الصفقة

إعلام إسرائيلي: فريق التفاوض يقدم غدا إحاطة للوزراء بشأن الصفقة
التاريخ
1/16/2025 3:34:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن فريق التفاوض الإسرائيلي سيقدم غدا الجمعة إحاطة لوزراء الحكومة بشأن اتفاق تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.
وكانت قد نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن مجلس الوزراء سيصوّت صباح الغد الجمعة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
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