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إعلام إسرائيلي: فريق التفاوض يقدم غدا إحاطة للوزراء بشأن الصفقة

1/16/2025 3:34:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن فريق التفاوض الإسرائيلي سيقدم غدا الجمعة إحاطة لوزراء الحكومة بشأن اتفاق تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وكانت قد نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن مجلس الوزراء سيصوّت صباح الغد الجمعة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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