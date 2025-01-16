الافراج عن الكاتب احمد حسن الزعبي
التاريخ
1/16/2025 3:34:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - افرج مساء اليوم الخميس عن الكاتب الصحفي احمد حسن الزعبي .
ووفق ما علم موقع الوكيل الاخباري انه تم استبدال ما تبقى من عقوبة السجن للزعبي بعقوبة مجتمعية.
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