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السلطات السورية الجديدة تمنع جنسيتين من دخول البلاد

1/16/2025 3:34:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهر إعلان للخطوط الجوية التركية بعودة رحلاتها إلى دمشق، توجيهات من السلطات السورية الجديدة بمنع مواطني دولتين من دخول البلاد.
وأعلنت الخطوط الجوية التركية استئناف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من يوم، الخميس، المقبل مشيرة إلى استثناء جنسيتين من هذا القرار.
وقال مدير الخطوط الجوية التركية بلال إكسي على حسابه في منصة "إكس" إن الرحلات إلى دمشق ستبدأ يوم الخميس 23 يناير، "بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا".
ووفقا للتعليمات التي نشرها الموقع الرسمي للخطوط الجوية التركية فإن الرحلات ستنظم أيام الثلاثاء والخميس والأحد من مطار إسطنبول باتجاه مطار دمشق الدولي.
كذلك جاء في التعليمات أنه ووفقا "للقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية، فيمكن لمواطني جميع البلدان باستثناء إسرائيل وإيران دخول البلاد".
وبحسب التعليمات فإنه "يكفي للمواطنين السوريين تقديم وثيقة تثبت أنهم مواطنون سوريون" من أجل دخول البلاد.
كما يمكن للمواطنين اللبنانيين دخول سوريا "إذا كان أحد والديهم يحمل الجنسية السورية أو إذا كان لديهم حق إقامة أو تأشيرة في بلد آخر".
ويأتي استئناف الرحلات الجوية التابعة للخطوط التركية بعد توقفها لنحو عقد من الزمن على خلفية الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا في 2012.
وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة تعلن استئناف رحلاتها إلى سوريا في أوائل يناير.
واستؤنفت الرحلات الجوية الدولية في مطار دمشق الدولي في 7 يناير، بعد نحو شهر على سقوط نظام بشار الأسد.

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