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السديري السعودي تراث أصيل بأناقة معاصرة

1/16/2025 3:29:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد صناعة السديري السعودي الرجالي تطورا ملحوظا يضمن مواكبة هذا اللباس، الذي يعد من قبيل الموروث الثقافي التقليدي، للأناقة المعاصرة، حيث يجمع بين أناقة التصميم ورمزية الدلالة على الانتماء للهوية السعودية.
ويعد السديري من الملابس الوطنية السعودية التي ترتبط بالعادات المحلية.
وتتراوح أسعار السديري في الأسواق ما بين 99 وحتى 1500 ريال للقطعة الواحدة، وتختلف هذه الأسعار حسب نوع القماش والألوان والتصاميم.
اهتمام واضح
يوضح غازي عبدالخالق، وهو صاحب متجر لبيع السديري الرجالي، أن ((هناك اهتمامًا واضحًا من قبل الرجال بالسديري أو السترة كما يعرفها البعض)).
وبين أن تاريخ السديري يعود إلى مئات السنين، حيث كان يرتديه الرجال في السعودية كجزء من الزي التقليدي، وقال ((على الرغم من تطور الأزياء فما زال السديري يحتفظ بمكانته في المناسبات الرسمية والأعياد كجزء من التراث السعودي الأصيل)).
وأشار إلى أن ((تصاميم السديري تتنوع بين التقليدي والبسيط، والمطرز والمزخرف، مما يظهر الإبداع والحرفية في الصناعة المحلية، ويتم استخدام أقمشة فاخرة مثل الصوف أو الكتان حسب المناسبة والمكانة الاجتماعية، وهو يمنح مرتديه مظهرًا كلاسيكيًا متناسقًا يعبر عن الذوق السعودي)).
وأشار إلى أن أسعار السديري تختلف حسب نوع القماش والتصميم، فهناك أنواع تصل أسعار القطعة الواحدة منها إلى 1500 ريال، فيما يصل سعر الأرخص منها إلى 99 ريالا فقط.
وبين أن ((الأكثر طلبًا يكون للأنواع غالية الثمن نتيجة ما يميزها من أقمشة سميكة وتصاميم متناسقة)).
حسب المواسم
من جهته، أكد خالد كريم، وهو صاحب ملبوسات رجالية، أن الطلب على السديري يختلف حسب المواسم، ففي فصل الشتاء يزداد الطلب على السديري المصنوع من القماش الثقيل مثل الصوف أو القطيفة، والذي يتميز بتفاصيله البسيطة مثل الأزرار الأمامية والياقة المستديرة أو المدببة والأكمام الطويلة، حيث يوفر دفئا مع الحفاظ على الطابع التقليدي العربي.
وأكد أن الزي السديري هو جزء مهم من التراث السعودي والخليجي، وقد تطور مع مرور الزمن ليجمع بين الطابع التقليدي والعصري، بتصميمه البسيط والعملي، مع الأكمام الواسعة والياقة المستديرة أو المربعة، ويظل هذا الجانب ثابتًا، حيث يحرص المصممون على الحفاظ على هذه العناصر الرئيسة في التصاميم الجديدة، مع لمسات عصرية، حيث باتت الألوان التقليدية مثل الأبيض والرمادي والبني تدمج مع ألوان أكثر حداثة مثل الأزرق والأخضر والنيلي لتحسين المظهر العصري، مع إضافة تطريزات حديثة مما يجعل السديري أكثر جذبًا للأجيال الشابة. كذلك، تستخدم التطريزات اليدوية جنبًا إلى جنب مع التقنية الرقمية.
نشأة السديري
حسب تأكيدات عدد من المصممين، فإن الأصل التاريخي للسديري يعود إلى جذور عميقة في التاريخ السعودي، حيث كانت السترة تستخدم في الأصل كملابس عملية ودافئة في بيئة صحراوية غالبًا ما تكون قاسية، وهي تساعد على الحماية من البرودة أو الحرارة الشديدة.
وعن المواد المستخدمة ذكروا أن السديري أو السترة كانت تصنع في البداية من المواد القطنية أو الصوفية حسب الإمكانيات المتاحة، ومع مرور الوقت أصبح استخدام الكتان شائعًا في بعض المناطق، مما أضفى على السترة طابعًا أكثر فخامة.
وتختلف تصاميم السترة الرجالية باختلاف المناطق والقبائل في السعودية، حيث كان لكل منطقة أو قبيلة طابعها الخاص في التصميمات مثل الألوان والتطريز والزخارف.
وتستخدم السترة في المناسبات الرسمية والأعياد والمناسبات الاجتماعية الأخرى، إضافة إلى كونها جزءًا من اللباس اليومي للرجال في الحياة التقليدية.
الأهمية الثقافية
ورأى مصممون أن السديري أو السترة تعد جزءًا من الهوية الثقافية، وهي تحمل عددا من الرموز والدلالات الاجتماعية، وتعكس مكانة الشخص وأصالته في المجتمع.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من تطور الموضة لا تزال السترة الرجالية تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على التراث الثقافي السعودي، مع تطور تصاميمها، ويمكن الارتكاز عليها للتسويق الثقافي والسياحي، حيث يمكن استخدامها في الأنشطة السياحية كجزء من الفعاليات والمعارض الثقافية لتعريف الزوار بالثقافة السعودية، وتعزيز السياحة الثقافية.
السديري
ـ قطعة ملابس رجالية تتكون عادة من قماش ناعم وتمتاز بالتصميم الأنيق والمريح
ـ يتم ارتداؤه غالبًا فوق الثوب، ويضيف لمسة من الأناقة والراحة
ـ يعد من الموروث الذي يواكب العصر بتصميمات وألوان ملائمة
ـ كان يصنع من الصوف والقطن وبات يصنع كذلك من الكتان
ـ تدخل عليه في بعض الأحيان تطريزات وألوان عصرية.

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