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ركاب الطائرات يتجنبون المقاعد الخلفية مع أنها الأكثر أمانا

1/16/2025 3:29:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أثارت الحوادث الأخيرة للطائرات التساؤلات لدى كثيرين عما إن كان هناك مقاعد أكثر أمانا في الطائرات من غيرها؟
وكانت المفاجأة بأنه في وقت يرغب فيه كثيرون بحجز المقاعد الأمامية، فإن المقاعد الوسطية والخلفية كانت أكثر أمانا، حيث تعد المقاعد الوسطى في الصف الأخير الأكثر أمانًا على متن الطائرة وفق الإحصائيات.
ووجد تحقيق أجرته مجلة TIME، نظر في بيانات 35 عامًا من حوادث الطائرات، أنّ المقاعد الخلفية الوسطية للطائرة لديها أقل معدل وفيات، أي نسبة 28 %.
وتبدو المقاعد التي في الوسط أكثر أمانًا من مقاعد النافذة أو الممر، وذلك لوجود حاجز مؤقت يوفّره وجود شخصين على الجانبين.
وأظهرت دراسة أجرتها مجلة بوبولار ميكانيكس عام 2007 أن الركاب الذين يجلسون في الجزء الخلفي من الطائرة كانوا أكثر احتمالاً للبقاء على قيد الحياة مقارنة بمن يجلسون في الأمام، على الرغم من أن الفارق لم يكن كبيراً. وكان هذا صحيحاً خصوصاً في الحوادث التي تعرضت فيها مقدمة الطائرة لأضرار شديدة.
مستوى أعلى من الأمان
يعلق الدكتور عادل الشعيبي (أكاديمي متخصص في العلوم الفيزيائية) ((من الناحية الفيزيائية، من المعروف أن المقاعد الخلفية في الطائرات توفر مستوى أعلى من الأمان مقارنةً بالمقاعد الأمامية. ويعود ذلك إلى عدة عوامل علمية وتطبيقات هندسية تتعلق بتوزيع القوى أثناء الحوادث الجوية أو الطوارئ. في حالة حدوث تصادم أو اضطراب مفاجئ للطائرة، فإن القوى التي تؤثر على الطائرة تكون عادةً أقل في المؤخرة، وهو ما يقلل من احتمالية تعرض المسافرين في المقاعد الخلفية لإصابات خطيرة)).
وأضاف ((الدراسات التي أجريت على حوادث الطيران أظهرت أن الطائرات التي تتعرض لحوادث في الجزء الأمامي تتسبب في تأثير أكبر على الركاب في المقاعد الأمامية مقارنةً بالركاب في المقاعد الخلفية. وهذا يرتبط بشكل رئيس بموقع المحرك والهيكل الأمامي للطائرة، الذي يستقبل جزءًا أكبر من قوة التصادم)).
وحول عزوف كثير من الركاب عن اختيار المقاعد الخلفية، قال ((ربما يعود ذلك إلى خشيتهم من أصوات المحركات المزعجة، وهذا يعد من العوامل النفسية أكثر منه من القضايا الفيزيائية. صحيح أن المقاطع الخلفية قد تكون أقرب إلى المحركات في بعض الطائرات، مما يؤدي إلى زيادة مستوى الضوضاء، لكن الدراسات تشير إلى أن تأثير الصوت على راحة الركاب هو عامل ثانوي مقارنةً بالأمان الذي تقدمه هذه المقاعد. في الواقع، العديد من المسافرين قد يختارون المقاعد الأمامية تفاديًا للضوضاء، لكن هذا الاختيار لا يرتبط بشكل أساسي بالأمان بقدر ما هو مرتبط بتجربة السفر المريحة)).
وأكد أنه ((على الرغم من أن الأصوات قد تزعج بعض الركاب في المقاعد الخلفية، فإن الخيار الأكثر أمانًا من الناحية الفيزيائية يبقى في المقاعد الخلفية، خاصة في حال حدوث حالات الطوارئ)).
مخاطر
يحدد جاسم المغلق وهو ((مهندس سلامة)) 5 عوامل لمخاطر الطيران المدني، وهي:
01- الاصطدامات: وتعد أكبر مخاطر الطيران المدني، وتحدث عندما تصطدم طائرتان أو أكثر في الجو.
02- الأعطال التقنية: قد تؤدي الأعطال في الأنظمة الأساسية للطائرة إلى مشاكل خطيرة.
03- الظروف الجوية القاسية: مثل العواصف الجوية والعواصف الرملية التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان التحكم.
04- الهجمات الإرهابية: تعد من أخطر المخاطر، حيث يمكن أن تؤدي إلى تدمير الطائرة.
05- الأخطاء البشرية: تشمل الأخطاء في التوجيه والاتصالات والتحكم.
تحمل الاصطدام
من جانبه، يرى عبدالرحمن الشهري ((مهندس سلامة)) أن ((الجزء الخلفي من الطائرة يعد أكثر أمانًا، تليها المقاعد القريبة من الأجنحة، لأن المكونات الهيكلية القوية للأجنحة تجعل هذا الجزء من الطائرة أكثر قدرة على تحمل الاصطدام)).
الإخلاء الاضطراري
بدوره، شدد الكابتن طيار مشعل السديري على أن أكثر كراسي الركاب أمانا في حالة الارتطام، هي المقاعد الخلفية، وتليها الوسطى، وفي حال الإخلاء الاضطراري هي المقاعد عند أبواب الطوارئ أو القريبة منها.
وعلل كون المقاعد الخلفية أكثر أمانا بأن ((مقدمة الطائرة هي التي عادة تمتص الصدمات)).
ـ بيانات 35 عاما من حوادث الطيران أكدت أن المقاعد الوسطية الخلفية أكثر أمانا
ـ المقاعد الخلفية الوسطية للطائرة لديها أقل معدل وفيات أي نسبة 28 % من وفيات الطيران
ـ المقعد الأوسط في الخلف أكثر أمانًا من مقاعد النافذة أو الممر
ـ وجود شخصين على جانبي المقعد الأوسط يشكل حاجزا مؤقتا يوفّر حماية إضافية

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