الملك يتلقى رسالة من رئيس الوزراء ردا على التكليف الملكي بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، رسالة من رئيس الوزراء جعفر حسان، ردا على التكليف الملكي بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل، وبمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



وأشار رئيس الوزراء في الرسالة إلى أن المجلس سيسعى لاغتنام الفرص لبناء قوي ومنيع يحقق الازدهار، ولتعزيز البيئة المحفِّزة والداعمة للابتكار والريادة، من خلال شراكة متينة مع القطاع الخاص، وانفتاح وتعاون على النماذج الدولية في هذا المجال.



ووفقا للرسالة، يضم المجلس في عضويته دولة للشؤون الاقتصادية، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاستثمار، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ورئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني، ونائب رئيس الجمعية العلمية الملكية، ومدير وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء.



كما يضم المجلس مختصين وخبراء في هذا المجال من القطاع الخاص وهم: أمجد صالح سالم العبداللات، عدي نايف عبد الرسول السلامين، عامر محمد خير زكي أبو ليلى، باسم عصام حليم سلفيتي.

وفيما يلي نص الرسالة:

"بسم الله الرحمن الرحيم



صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يشرفني أن أعبر لكم عن عظيم امتناني وتقديري لتوجيهاتكم الملكية السامية بتشكيل مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل، يحظى باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم - حفظه الله - كي يتقدم الأردن بخطوات واسعة في هذا القطاع، الذي وجهتم مسيرة بنائه في بواكير تسلمكم أمانة المسؤولية؛ فأصبح الأردن بفضل متابعتكم الحثيثة وجهودكم الكبيرة، عنواناً للتميز في التكنولوجيا على مستوى المنطقة.



وعلى هذه القاعدة الصلبة التي أرسيتم دعائمها، وبفضلها تم توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في الأردن؛ فإن تشكيل هذا المجلس سيكون بعون الله أداة مؤسسية لصياغة التحول المطلوب لمواكبة مستقبل هذا القطاع، والبناء على البرامج والمبادرات المهمة التي يشرف عليها سمو ولي العهد المعظم، ويبذل جهوداً كبيرة لتكون في خدمة الأردن وأجياله القادمة.



وكما أمرتم، مولاي المعظم، فلا يكفي أن نكون جزءاً من الحاضر، بل نريد أن نضع خطوات في المستقبل، ونستشرف آفاقه وتحولاته، ونغتنم فرصه ومجالاته الكبيرة؛ لبناء اقتصاد قوي ومنيع يحقق الازدهار، ونعزز من خلاله البيئة المحفِّزة والداعمة للابتكار والريادة.

مولاي المعظم،



إن التحول المطلوب، الذي سيكرّس المجلس جهوده لتحقيقه، يستند إلى شراكة متينة مع القطاع الخاص، وانفتاح وتعاون على النماذج الدولية في هذا المجال، وقد حرصنا في تشكيل المجلس على أن يكون من أعضائه مسؤولون وخبراء ومختصون، يمثلون مختلف الجهات المعنية، لتنفيذ الخطط والمشاريع وتطبيقها بالصورة التي أمرتم بها، لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتميّز التقني والتكنولوجي.

مولاي المعظم،

إن هذا التوجيه الكريم، يعكس رؤيتكم الثاقبة لمسيرة الأردن الخيّرة، وبناء مجتمع متقدم واقتصاد مزدهر يواكب تطورات العصر، ويدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ويشكل نقطة أساسية للاستعداد لتكنولوجيا المستقبل، التي تنطوي على تغيرات كبيرة ومتسارعة ستطال كل مناحي الحياة.

لذا، وإنفاذاً لتوجيهكم السامي، أرفع إلى مقام جلالتكم تشكيلة المجلس الذي يضم في عضويته: وزير دولة للشؤون الاقتصادية، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاستثمار، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ورئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني، ونائب رئيس الجمعية العلمية الملكية، ومدير وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء.



كما يضم المجلس مختصين وخبراء في هذا المجال من القطاع الخاص وهم السادة: أمجد صالح سالم العبداللات، وعدي نايف عبد الرسول السلامين، وعامر محمد خير زكي أبو ليلى، وباسم عصام حليم سلفيتي.



وسنبدأ على الفور، وكما أمرتم، مولاي المعظم، بالعمل على وضع خطة عمل المجلس؛ لتوحيد السياسات ذات العلاقة وتبنّي خارطة طريق واضحة، مبنية على مؤشرات أداء قابلة للقياس، آملين أن نحقق ما تصبون إليه من تقدم ورفعة للأردن الغالي والشعب الأردني الأبي.



حفظكم الله، مولاي المعظم، ذخراً وسنداً لوطننا العزيز وأبنائه وبناته الكرام، ونسأله جلّت قدرته، أن يوفقنا لكل خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

المخلص لكم

رئيس الوزراء

الدكتور جعفر حسّان

الخـميــــس 16 رجـــــــب 1446 هجريَّة

الموافق 16 كانــون الثاني 2025 ميلادية".