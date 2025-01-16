شركات طيران تستأنف رحلاتها إلى الأردن - اسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، إن بعض شركات الطيران العالمية التي أوقفت رحلاتها إلى الأردن ودول أخرى في المنطقة بسبب التوترات في الشرق الأوسط، ستعود لتسيير رحلاتها إلى عمّان "على فترات مختلفة".



يأتي ذلك عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في غزة، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.



وأضاف مستو،الخميس، أن بعض شركات الطيران ستعود بشكل فوري، في حين ستعود أخرى نهاية آذار أو بداية نيسان المقبل.



واستأنفت شركة "ويز إير" رحلاتها إلى عمّان اعتبارًا من اليوم الخميس، انطلاقًا من مطار لندن لوتن، بحسب بيان للشركة.



وأوضح مستو أن العديد من رحلات "ويز إير" لم تُقطع من بعض المطارات إلى عمّان، إلا أن الشركة تعاود الآن رحلاتها إلى الأردن من مطارات أخرى في العالم.



ولفت إلى أن هيئة تنظيم الطيران المدني بانتظار طلب رسمي من الشركة لتحديد عدد رحلاتها إلى عمّان خلال الفترة المقبلة.



وقال مستو إن شركات طيران عالمية أخرى، مثل الطيران الأميركي "يونايتد إيرلاينز"، أبلغت هيئة تنظيم الطيران المدني بعودة رحلاتها بحلول نهاية آذار أو بداية نيسان المقبل على أبعد تقدير.



وأوضح أن شركات أخرى، مثل "راين إير"، أبلغت الهيئة بعودة كامل رحلاتها عبر 13 خطًا جويًا إلى الأردن خلال الفترة المقبلة، بعد تقليصها في الأشهر الماضية.