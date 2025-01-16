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تصريحات للناطق باسم القسام أبو عبيدة بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق

1/16/2025 10:56:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة، إنه بعد الإعلان عن التوصل للاتفاق.. قام جيش العدو باستهداف مكان تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة
وأضاف، "كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحوّل حرية أسير إلى مأساة"

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