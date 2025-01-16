تصريحات للناطق باسم القسام أبو عبيدة بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق

تصريحات للناطق باسم القسام أبو عبيدة بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق
التاريخ
1/16/2025 10:56:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة، إنه بعد الإعلان عن التوصل للاتفاق.. قام جيش العدو باستهداف مكان تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة
وأضاف، "كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحوّل حرية أسير إلى مأساة"
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