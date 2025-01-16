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مدير الأحوال المدنية يتفقد سير العمل في مكتب الزرقاء

1/16/2025 8:16:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، أن خدمة المواطنين تمثل الهدف الأسمى الذي تسعى الدائرة لتحقيقه، مشددا على أهمية تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد لإنجاز معاملاتهم بكل سلاسة ويسر.


جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اليوم الخميس، إلى مكتب أحوال وجوازات الزرقاء، حيث اطلع على سير العمل، واستمع إلى ملاحظات وآراء المواطنين حول جودة الخدمات المقدمة.


وأشار الطيب، إلى أن تعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية بات ضرورة ملحة، داعيا المواطنين إلى تفعيل تطبيق "سند" للاستفادة من 19 خدمة إلكترونية جديدة أطلقتها الدائرة، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية.

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