صندوق الطاقة المتجددة يناقش ترشيد الاستهلاك في القطاع الصناعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس اجتماعًا موسعًا مع شركات التدقيق الطاقي العاملة في القطاع.



وأشاد المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الشركات، ودورها البارز في دعم البرنامج الوطني لترشيد الطاقة في القطاع الصناعي الذي ينفذه الصندوق منذ عام 2016.



وأشار إلى الرؤية الاستراتيجية التي يسعى الصندوق لتحقيقها من خلال هذا البرنامج، والتي تشمل تعزيز ديناميكية السوق، وتوسيع عدد الشركات العاملة في القطاع، وزيادة حجم الاستثمارات، وخلق فرص عمل دائمة، موضحا أن الصندوق يواصل تقديم الحوافز المالية والفنية لتحقيق هذه الأهداف.