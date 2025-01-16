صندوق الطاقة المتجددة يناقش ترشيد الاستهلاك في القطاع الصناعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عقد صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس اجتماعًا موسعًا مع شركات التدقيق الطاقي العاملة في القطاع.
وأشاد المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الشركات، ودورها البارز في دعم البرنامج الوطني لترشيد الطاقة في القطاع الصناعي الذي ينفذه الصندوق منذ عام 2016.
وأشار إلى الرؤية الاستراتيجية التي يسعى الصندوق لتحقيقها من خلال هذا البرنامج، والتي تشمل تعزيز ديناميكية السوق، وتوسيع عدد الشركات العاملة في القطاع، وزيادة حجم الاستثمارات، وخلق فرص عمل دائمة، موضحا أن الصندوق يواصل تقديم الحوافز المالية والفنية لتحقيق هذه الأهداف.
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