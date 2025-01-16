الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى دمشق نهاية الشهر الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق اعتبارًا من 31 كانون الثاني 2025.



وقالت الشركة في بيان لها، إنّ الملكية الأردنية من أوائل شركات الطيران التي تستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق؛ وذلك بمعدل 4 رحلات اسبوعيًا، ما يربط دمشق بشبكة الملكية الأردنية التي تصل إلى أكثر من 45 وجهة في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط والخليج العربي.



نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، شكر الحكومة الأردنية والجهات المعنية مقدرا جهودهم المتواصلة بشأن عودة الرحلات الجوية إلى مطار دمشق الدولي,

وأكّد المجالي، التزام الملكية الأردنية بأن تكون من أوائل شركات الطيران التي توفر الربط الجوي للسوق السوري مع دول العالم.