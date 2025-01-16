Thursday, 16 January 2025 02:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى دمشق نهاية الشهر الحالي

1/16/2025 8:16:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق اعتبارًا من 31 كانون الثاني 2025.


وقالت الشركة في بيان لها، إنّ الملكية الأردنية من أوائل شركات الطيران التي تستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق؛ وذلك بمعدل 4 رحلات اسبوعيًا، ما يربط دمشق بشبكة الملكية الأردنية التي تصل إلى أكثر من 45 وجهة في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط والخليج العربي.


نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، شكر الحكومة الأردنية والجهات المعنية مقدرا جهودهم المتواصلة بشأن عودة الرحلات الجوية إلى مطار دمشق الدولي,
وأكّد المجالي، التزام الملكية الأردنية بأن تكون من أوائل شركات الطيران التي توفر الربط الجوي للسوق السوري مع دول العالم.

MENAFN16012025000208011052ID1109097768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث