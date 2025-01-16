الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى دمشق نهاية الشهر الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق اعتبارًا من 31 كانون الثاني 2025.
وقالت الشركة في بيان لها، إنّ الملكية الأردنية من أوائل شركات الطيران التي تستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق؛ وذلك بمعدل 4 رحلات اسبوعيًا، ما يربط دمشق بشبكة الملكية الأردنية التي تصل إلى أكثر من 45 وجهة في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط والخليج العربي.
نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، شكر الحكومة الأردنية والجهات المعنية مقدرا جهودهم المتواصلة بشأن عودة الرحلات الجوية إلى مطار دمشق الدولي,
وأكّد المجالي، التزام الملكية الأردنية بأن تكون من أوائل شركات الطيران التي توفر الربط الجوي للسوق السوري مع دول العالم.
MENAFN16012025000208011052ID1109097768
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.