وسائل إعلام: مقاتلات سو-57 عامل محوري في الغارات الجوية ضد أوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تلعب مقاتلات "سو-57" الروسية للجيل الخامس دورا متزايدا في الضربات الصاروخية المكثفة التي يوجهها الجيش الروسي إلى أوكرانيا.
وقد أصبحت مشاركتها في تدمير البنية التحتية الأوكرانية عاملا محوريا للغارات الجوية.
وفي حين تقوم صواريخ "كاليبر" وصواريخ "جو-أرض من أسرة X برفقة مسيرات "غيران" و"غربر" بمناورات في مساراتها، تكشف الإلكترونيات المتطورة لمقاتلات "سو-57" عن مواقع بطاريات الدفاع الجوي، بما فيه "باتريوت" الأمريكية، والرادارات الأوكرانية، مما يُربك دفاعات أوكرانيا الجوية.
وقالت صحيفة "يوميات الجيش" الروسية: "بمجرد انتهاء الضربات على محطات الطاقة وعقد توزيع الكهرباء، تصل صواريخ "إسكندر" و"كينجال" لتضرب مواقع الدفاع الجوي الأوكرانية. وقد لوحظت هذه الخاصية في استخدام "سو-57 " العام الماضي، ولكن لم يكن دور الطائرات آنذاك واضحا بهذا القدر.
يذكر أن صباح يوم 15 يناير الجاري شهد ضربات جوية مكثفة وجهتها القوات الجوفضائية الروسية إلى البنية التحتية للعدو.
وفي الوقت نفسه تحوم الصواريخ المجنحة في سماء كييف وضواحيها الجنوبية الغربية، وكأنها تختار أهدافا وتستفز الدفاعات الجوية الأوكرانية لإطلاق النار. ومن المحتمل أن تكون طائرات سو-57 موجودة في الجو أيضا، وهي تنتظر اللحظة التي تكشف فيها أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية عن نفسها.
RT
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