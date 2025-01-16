وسائل إعلام: مقاتلات سو-57 عامل محوري في الغارات الجوية ضد أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تلعب مقاتلات "سو-57" الروسية للجيل الخامس دورا متزايدا في الضربات الصاروخية المكثفة التي يوجهها الجيش الروسي إلى أوكرانيا.وقد أصبحت مشاركتها في تدمير البنية التحتية الأوكرانية عاملا محوريا للغارات الجوية.



وفي حين تقوم "كاليبر" وصواريخ "جو-أرض من أسرة X برفقة مسيرات "غيران" و"غربر" بمناورات في مساراتها، تكشف الإلكترونيات المتطورة لمقاتلات "سو-57" عن مواقع بطاريات الدفاع الجوي، بما فيه "باتريوت" الأمريكية، والرادارات الأوكرانية، مما يُربك دفاعات أوكرانيا الجوية.

وقالت صحيفة "يوميات الجيش" الروسية: "بمجرد انتهاء الضربات على محطات الطاقة وعقد توزيع الكهرباء، تصل صواريخ "إسكندر" و"كينجال" لتضرب مواقع الدفاع الجوي الأوكرانية. وقد لوحظت هذه الخاصية في استخدام "سو-57 " العام الماضي، ولكن لم يكن دور الطائرات آنذاك واضحا بهذا القدر.



يذكر أن صباح يوم 15 يناير الجاري شهد ضربات جوية مكثفة وجهتها القوات الجوفضائية الروسية إلى البنية التحتية للعدو.

وفي الوقت نفسه تحوم الصواريخ المجنحة في سماء كييف وضواحيها الجنوبية الغربية، وكأنها تختار أهدافا وتستفز الدفاعات الجوية الأوكرانية لإطلاق النار. ومن المحتمل أن تكون طائرات سو-57 موجودة في الجو أيضا، وهي تنتظر اللحظة التي تكشف فيها أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية عن نفسها.

RT