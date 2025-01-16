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طالب مصري يفارق الحياة غرقا ويعود إلى منزله محمولا على الاكتاف

1/16/2025 6:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقى طالب مصرعه اليوم غرقًا إثر سقوطه في ترعة عقب عودته من الامتحانات في مدينة قنا. تلقت الأجهزة الأمنية المصرية إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطالب إلى مشرحة المستشفى.


تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت الجهات المختصة للقيام بالتحقيقات اللازمة.

لبنان 24

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