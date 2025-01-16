طالب مصري يفارق الحياة غرقا ويعود إلى منزله محمولا على الاكتاف

طالب مصري يفارق الحياة غرقا ويعود إلى منزله محمولا على الاكتاف
التاريخ
1/16/2025 6:13:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
لقى طالب مصرعه اليوم غرقًا إثر سقوطه في ترعة عقب عودته من الامتحانات في مدينة قنا. تلقت الأجهزة الأمنية المصرية إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطالب إلى مشرحة المستشفى.
تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت الجهات المختصة للقيام بالتحقيقات اللازمة.
لبنان 24
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