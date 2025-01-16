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حالة الطقس في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع

1/16/2025 1:14:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة. الطقس بارد نسبيًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليلاً، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
الجمعة نهارًا، تنخفض درجات الحرارة قليلاً. الطقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليلاً، يكون الطقس باردًا بوجه عام، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
السبت نهارًا، يستمر الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
ليلاً، يكون الطقس باردًا بوجه عام، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

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