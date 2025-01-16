فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالمملكة الأسبوع المقبل (أسماء)

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالمملكة الأسبوع المقبل (أسماء)
التاريخ
1/16/2025 1:14:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد والكرك والمفرق ووادي عربة الاسبوع المقبل لغايات اعمال
صيانة .
وحددت الساعات والمناطق المتضررة بالفصل في كل اعلان مرفق تاليا عبر موقعنا :
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