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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالمملكة الأسبوع المقبل (أسماء)

1/16/2025 1:14:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد والكرك والمفرق ووادي عربة الاسبوع المقبل لغايات اعمال صيانة .

وحددت الساعات والمناطق المتضررة بالفصل في كل اعلان مرفق تاليا عبر موقعنا :













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