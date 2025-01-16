الشرطة تباشر إجراءات التحري في وفاة شاب من عصيرة الشمالية

الشرطة تباشر إجراءات التحري في وفاة شاب من عصيرة الشمالية
التاريخ
1/16/2025 1:13:46 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN/
باشرت الشرطة والأجهزة الأمنية، مساء امس الأربعاء، إجراءات البحث والتحري في وفاة شاب من بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.
وقال المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، إن الشرطة والأجهزة الامنية باشرتا إجراءات البحث والتحري بملابسات وفاة شاب (21 عاماً) من عصيرة الشمالية شمال نابلس، بعد وصوله إلى المستشفى متوفيا، كما تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.
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