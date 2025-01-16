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الشرطة تباشر إجراءات التحري في وفاة شاب من عصيرة الشمالية

1/16/2025 1:13:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN/
باشرت الشرطة والأجهزة الأمنية، مساء امس الأربعاء، إجراءات البحث والتحري في وفاة شاب من بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، إن الشرطة والأجهزة الامنية باشرتا إجراءات البحث والتحري بملابسات وفاة شاب (21 عاماً) من عصيرة الشمالية شمال نابلس، بعد وصوله إلى المستشفى متوفيا، كما تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

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