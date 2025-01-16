الصفقة المفخخة بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News ) يبدو أن الوصول لصفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة باتت الأقرب إلى الإنجاز هذه المرة من أي مرة سابقة. لم تختلف بنود الصفقة هذه المرة كثيراً في جوهرها عما عرض في مرات سابقة، والتي كان بنيامين رئيس الوزراء الإسرائيلي يختلق الأسباب لإحباطها في معظم تلك المرات، كما تشير انتقادات إسرائيليين مطلعين على مجريات المفاوضات. ويبدو أن تهديدات دونالد بضرورة عقد تلك الصفقة قبل استلامه للسلطة بعد أيام كانت السبب الأول والمباشر لموافقة نتنياهو عليها هذه المرة. تأتي هذه الصفقة، على خلفية أحداث جسام حدثت في فلسطين، خلقت توابع مستقبلية لا يمكن تجاهلها. وستستكمل مراحل تنفيذها في ظل حقبة رئاسة ترامب، الذي يحمل في جعبته مخططات وأهدافاً يسعى لتحقيقها في المنطقة، يمكن أن تستشرف مجريات تنفيذ مراحل هذه الصفقة في الأيام القادمة. كما أن تلك التطورات المتعلقة بإنجاز الصفقة ومراحل تنفيذها تأتي في إطار تطورات إقليمية مهمة، من المرجح أن تلقي بظلالها على مخرجات تنفيذ تلك الصفقة في النهاية.





لعل الإنجاز الأول لتلك الصفقة هو وقف شلال الدم الفلسطيني المتواصل في غزة منذ أكثر من ١٥ شهرا، أمام صمت رسمي دولي يتجاهل عنصرية تلك الجرائم وشناعتها. فبدون انجاز الصفقة، ليس هناك من يهتم لمعاناة أكثر من ٢ مليون فلسطيني، تستباح في كل لحظة حياتهم وأمنهم وأحلامهم بوحشية. إن بنود الصفقة المعلن عنها مؤخراً تشير إلى عدم تحقيق حكومة الاحتلال لأهداف الحرب التي شنتها على غزة منذ الثامن من أكتوبر من العام الماضي. ولعل الأهداف المعلنة لتلك الحرب، والتي طالما شدد نتنياهو ورسميون إسرائيليون آخرون عليها، كانت هزيمة حركة حماس، واستعادة المحتجزين في غزة بالقوة، وإحكام السيطرة الأمنية على غزة بعد الحرب. فالصفقة تتحدث عن عملية تبادل، كما طالبت حركة حماس منذ بداية هذه العملية. ورغم أن الحركة تحدثت في البداية عن تبييض السجون، أي خروج جميع الفلسطينيين من سجون الاحتلال، إلا أنه يبدو أن هذه الصفقة لم تحقق ذلك. ويجري الحديث عن صفقة يخرج في اطارها المحتجزون الإسرائيليون من غزة بشكل متدرج، وفي ظل ثلاث مراحل، مقابل أسرى ومعتقلين فلسطينيين، منهم من رفض نتنياهو وآخرون من قيادات الاحتلال تحريرهم في السابق. وتجنبت الحركة في ظل حيثيات الصفقة الحالية الثغرات التي كانت في صفقات سابقة، والتي مكنت الاحتلال من إعادة اعتقال المحررين الفلسطينيين، وهو ما عرف كمصطلح بـ ((الباب الدوار))، إلا أن من أهم العيوب التي تتعلق بهذا البند في هذه الصفقة أنها ستحرم عدداً من المحررين الفلسطينيين من العيش في وطنهم.





لم ينجح جيش الاحتلال في القضاء على القوة العسكرية للحركة، التي لاتزال عناصرها تطلق صواريخها من غزة، وتكبد الغزاة عشرات القتلى والجرحى بشكل مستمر. وتتخبط التقديرات الإسرائيلية في تحديد مدى الضرر الذي لحق بالقدرات العسكرية للحركة، والتي يصعب الجزم بتقديره، في ظل إقرار جيش الاحتلال بعدم قدرته على الوصول لجميع أنفاق قطاع غزة، التي اتضح أن تشعباتها فاقت توقعاته. وتتواصل العمليات العسكرية التي تتصدى لقوات الاحتلال في غزة حتى اللحظات الأخيرة. ويعتقد قادة الاحتلال بأن فصائل المقاومة في غزة تواصل تجديد قواتها وقدراتها. وفشلت حكومة الاحتلال، حسب ما ورد في بنود الصفقة، بالاحتفاظ بمقاربة السيطرة الأمنية على غزة بعد الحرب. فبالرغم من تصريحات جيش الاحتلال المتواصلة حول نيتهالاحتفاظ بممر ((نيتساريم)) الذي قام بتوسيعه وتعزيز وجوده فيه، وبشريط صلاح الدين الحدودي ((فيلادلفيا)) الفاصل بين فلسطين ومصر، وأسقط نتنياهو الصفقة الماضية لرفضه الانسحاب منه، بالإضافة إلى إعلانات الاحتلال المتكررة بعدم نيته السماح لسكان القطاع بالعودة لشماله، تؤكد بنود الصفقة على الانسحاب التدريجي من نيتساريم وفيلادلفيا باتجاه حدود قطاع غزة، وتسمح بعودة النازحين لأماكن سكنهم في شمال القطاع. فمقاربة السيطرة على أجزاء من القطاع أسقطت من الصفقة الحالية، مع ضرورة التأكيد على أن السيطرة البحرية والجوية وعلى الحدود لا تزال تمثل شكلاً من أشكال الاحتلال والسيطرة.





ليس خفياً أن ترامب كان وراء الضغط على نتنياهو لإنجاز الصفقة الحالية بتهديداته بضرورة إنجاز الصفقة قبل استلامه مهام منصبه، وكشف الإعلام العبري أن الضغط الذي تعرض له نتنياهو ما بين يومي السبت والإثنين من الأسبوع الجاري من قبل ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب كان وراء هذه التطورات. ورغم ذلك يبدو أن ترامب يقدم مساعدة لنتنياهو للخروج من مأزق غزة، وحفظ ماء وجهه. لم يخف ترامب رغبته قبل نجاحه في الانتخابات وبعدها بوقف الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والتي تنسجم مع أهدافه بخفض التوترات والانسحاب من مناطق في العالم، وإتاحة الفرص أمام الصفقات الاقتصادية والمكاسب المالية، وما يمكن أن ينتج ذلك من إنجازات له بحصد جائزة نوبل للسلام.

إلا أن دعم ترامب لدولة الاحتلال ثابت، ومدعوم بمواقفه الاستثنائية لصالحها خلال حقبة رئاسته السابقة. كما أن ترامب لم يخف دعمه لإسرائيل في حرب غزة، فدعا نتنياهو للإسراع في تحقيق أهداف الحرب، ناهيك عن وقوفه بقوه ضد التظاهرات الرافضة لحرب غزة في بلاده. والواقع أن نتنياهو، ورغم مرور أكثر من عام، لم ينجح في تحقيق الأهداف، والتي لا يبدو أنها قريبة من التحقق، في ظل توصل حالة من الاستنزاف. تتكبد دولة الاحتلال خسارة عشرات الجنود ومزيدا من المحتجزين في غزة بشكل متواصل، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية. ويتفاقم الوضع الداخلي الإسرائيلي بتأزم الخلافات بين التيارات السياسية المختلفة، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية في الشارع. كما تتأثر سمعة الاحتلال الدولية سلبياً يوماً بعد يوم مع تواصل جرائمه في غزة. فقد يكون إخراج من تبقى من المحتجزين الأحياء في غزة، ووقف حالة الاستنزاف الإسرائيلي المتواصل على المستوى البشري والاقتصادي والدولي، قد يعد مصلحة لإسرائيل من وجهة نظر ترامب.





وقد يعول ترامب، وفي إطار التطورات الإقليمية على تحقيق النصر لإسرائيل عبر الطرق السياسية بعد فشل المسار العسكري. وهو ما قد نشهد إرهاصاته بعد إنجاز الصفقة الحالية. فقد لمح ترامب بعد نشره مقطع فيديو لـ جيفري ساكس، وهو أكاديمي أميركي معروف يحذر من الانجرار لتحقيق أهداف نتنياهو وإسرائيل بخوض حرب مع إيران، إلى أن الحروب ليست وحدها الطريق لتحقيق الأهداف. ورغم أن ساكس كان يشير إلى المعنى العميق لمصادرة إسرائيل للسياسة الخارجية الأميركية، عبر داعميها في الولايات المتحدة، وهي مقاربة طرحها من قبل عالما العلاقات الدولية ستيفن والت وجون ميرشايمر في كتابهما ((اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجة الأميركية))، إلا أن ترامب على الأرجح ركز على المعنى السطحي، الخاص بتجنب السقوط بفخ توجهات نتنياهو الدموية المرتبط بشن الحروب في المنطقة. ويعي ترامب أن منطقة الشرق الأوسط اليوم لا تشبه تلك التي تركها في العام ٢٠٢٠، فتبعات حرب غزة خلخلت معادلات القوة والردع في المنطقة لصالح إسرائيل، بتفكك محور إيران وتذبذب مواقفها بعد الخسارة التي تكبدها حزب الله في لبنان، وسقوط نظام بشار الأسد في سورية. من الصعب إغفال التطورات الدراماتيكية في المنطقة، فالهدنة مع لبنان، والتي تبدو وكأنها من طرف واحد، وهو الطرف اللبناني، إذ تستمر إسرائيل باعتداءاتها على السيادة اللبنانية، كما تتطاول إسرائيل على السيادة السورية، باحتلال مزيد من أراضيها دون رد، في ظل حالة اضطراب داخلي كبير، تدعم وضع مخططات أميركية غربية أمنية وسياسة لصالح إسرائيل في المنطقة.





وقد يكون من المفيد تتبع التطورات في لبنان، الذي انتخب واختار رئيسا للدولة ورئيس وزراء، في أعقاب صفقة وقف إطلاق النار مع حزب الله، تتناقض توجهاتهما مع رؤية حزب الله، خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق القرار الأممي ١٧٠١، وانسحاب قوات الحزب إلى شمال الليطاني، وحصر سلاح الدولة تحت المظلة الرسمية. ورغم أن الوضع السياسي الداخلي اللبناني في طور تبلوره في أعقاب الحرب، إلا أن هناك تعويلا غربيا على تجفيف منابع قوة حزب الله العسكرية، خصوصاً بعد سقوط نظام بشار الأسد، والخروج الإيراني من سورية. وقد يكون ذلك دليلاً موجهاً للنوايا السياسية التي تحاك لغزة، في ظل الإصرار على عدم السماح لحركة حماس بالمشاركة في إدارة القطاع بعد الحرب، بالإضافة لمقاربة تجفيف مواردها أسوة بحزب الله، خصوصاً وأن المرحلة الثالثة من الصفقة، والمخصصة للإعمار قد تضع مستقبل غزة على المحك، باشتراط نظام الحكم وشكله وتبعيته. وقد يربط ترامب تطورات صفقة غزة مع مستقبل التطبيع الإسرائيلي مع المملكة العربية السعودية التي طالبت بوقف الحرب على غزة، وربطت اتفاق التطبيع بإنجازات على صعيد إعلان الدولة الفلسطينية، اذ قد يستغل ترامب الصفقة والتسهيلات الإنسانية في غزة، لإنجاز اتفاق التطبيع. وقد تساعد جميع تلك التطورات ترامب بتحقيق مقاربته تجاه إيران، والتي أعلن عنها بالفعل، برغبته بتوقيع اتفاق يحد من تغلغلها الإقليمي ونشاطها العسكري النووي، وعدم الذهاب للحرب، كأفضل سيناريو له.





ورغم ذلك تبقى إرادات الدول وشعوبها العامل الحاسم في قرارتها وتحديد سياساتها. في فلسطين، يبدو جلياً أن الوحدة والقرار الوطني المشترك لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الفلسطينيين في غزة وفي الضفة أيضا هي السبيل الوحيد أمامهم. في لبنان، أكد نواف سلام رئيس الوزراء الجديد بأن اتفاقاً مع حزب الله لرسم مسار سياسي يقبل به جميع اللبنانيين في طريقة إدارة شؤون البلاد، ويبدو من المبكر التنبؤ بالنتائج، لكن يبدو أن اللبنانيين بحاجة لتلك الوحدة خصوصاً اليوم لتخطي أزماتهم. وفي السعودية، تبدو المصالح مع الولايات المتحدة مهمة، ولكن ليس بأي ثمن. فالسعوديون اختاروا التصالح مع إيران عبر الوساطة الصينية في العام ٢٠٢٣، ولم يعودوا مهتمين بمشاركة الأميركيين بالضغط على إيران، خصوصا في ظل براغماتية سياساتها وتراجع مكانتها نسبياً، وتفكك معادلة التعاون مع إسرائيل لردعها، فالحاجة للتعاون والسلام مع جميع دول المنطقة باتت أولوية لتحقيق طموحاتهم الاقتصادية. ويبدو أن تبني تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية ورقة إضافية للمملكة تخدم طموحاتها بترسيخ مكانتها القطبية في المنطقة.