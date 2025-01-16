أسعار العقارات في دبي تنهي 2024 بزيادات استمرت ل46 شهر

(MENAFN
) صرحت منصة "بروبرتي مونيتور" للأبحاث والبيانات العقارية إن أسعار العقارات بدبي انهت العام 2024 بزيادات متتالية ومتلاحقة، دامت لـ 46 شهراً مع ختام ديسمبر السابق، إذ تدل هذه الأرقام المتميزة إلى مستوى تزايد مبهر يصل إلى 77.9 بالمئة متجاوزة أقل مستوى للسوق في أبريل 2009، كما تخطت بكل سهولة (17 بالمئة) الذروة السابقة في سبتمبر 2014.
كذلك سجل سوق العقارات في دبي مع ختام العام 2024، أرقاماً تاريخية غير مسبوقة من ناحية قيمة وعدد صفقات البيع، حيث يأتي هذا النمو المتواصل والمستمر جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين، ورجال الأعمال والمستثمرين الأثرياء على العقارات الفاخرة، وذات الجودة العالية في الإمارة.
كما يرسخ هذا الاتجاه مكانة دبي كوجهة رائدة للاستثمار، إذ تستمر المدينة بلفت الانتباه، بسبب مشاريعها المختلفة والابداعية، مما يعزز سمعتها كونها مركزاً استثمارياً متألقًا على المستوى العالمي.
بينما قالت منصة الأبحاث أن الأرقام الأخيرة لشهر ديسمبر 2024 تشدد على أن أن السوق العقاري في الإمارة يواصل مساره المتزايد بـ«نمو مطرد»، إذ استمرت أسعار العقارات بالتصاعد إلى أقصى مستوياتها على الإطلاق، وقد وصلت الآن إلى 1493 درهماً للقدم المربعة مقارنة بـ 1478 درهماً للقدم المربعة في شهر نوفمبر الماضي ويضع هذا الارتفاع الأسعار عند مستوى استثنائي، حيث تجاوزت 77.9 بالمئة فوق أدنى مستوى للسوق في أبريل 2009، وارتفعت بنسبة 17 بالمئة مقارنة بذروة السوق السابقة في سبتمبر 2014.
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