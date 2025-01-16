((ماي هوم)) تخطط لطرح مشروعات عقارية بـ 12 مليار جنيه فى العاصمة الإدارية

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة ماي هوم للتطوير العقاري طرح 3 مشروعات عقارية جديدة“سكنية وتجارية وإدارية” بإجمالي استثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال منذر عيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن“ماي هوم” أطلقت أولي مشروعاتها“لاتفيا بزنس هب” بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي استثمارات قيمتها 1.3 مليار جنيه.

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أضاف أن“لاتفيا بزنس هب” مشروع تجاري إداري طبي يقع على مساحة 2500 متر، ويضم 300 وحدة بمساحات متنوعة.

أوضح أن المشروع يضم وحدات بمساحات تبدأ من 10 أمتار للمشروعات الإدارية، ويتم طرحها كاملة التشطيب والفرش، مع إتاحة مكتب استقبال وقاعة اجتماعات مشتركة وعدد من الخدمات اللازمة للجزء الإداري.

أشار عيد إلى أن المشروع سيطرح على مرحلتين، بأنظمة سداد تصل لأكثر من 13 نظاما متنوعا يبدأ من 5% مقدم وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، حتى يتلائم مع القدرات الشرائية للعملاء المستهدفين.

تابع أنه من المخطط بدء أعمال الحفر والتسويات في المشروع خلال النصف الثاني من العام الجارى، على أن يبدأ التسليم خلال 4 سنوات من التعاقد.

وتستهدف ماي هوم للتطوير العقاري تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 800 مليون جنيه بالمشروع خلال العام الجاري.

أوضح أن الشركة تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة في عدد من المناطق الحيوية وبالتحديد التوسع في الساحل الشمالي لتحقيق التنوع في محفظتها الاستثمارية.