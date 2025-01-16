((ماي هوم)) تخطط لطرح مشروعات عقارية بـ 12 مليار جنيه فى العاصمة الإدارية

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- Al-Borsa News) تستهدف شركة ماي هوم للتطوير العقاري طرح 3 مشروعات عقارية جديدة“سكنية وتجارية وإدارية” بإجمالي استثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال منذر عيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن“ماي هوم” أطلقت أولي مشروعاتها“لاتفيا بزنس هب” بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي استثمارات قيمتها 1.3 مليار جنيه.
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أضاف أن“لاتفيا بزنس هب” مشروع تجاري إداري طبي يقع على مساحة 2500 متر، ويضم 300 وحدة بمساحات متنوعة.
أوضح أن المشروع يضم وحدات بمساحات تبدأ من 10 أمتار للمشروعات الإدارية، ويتم طرحها كاملة التشطيب والفرش، مع إتاحة مكتب استقبال وقاعة اجتماعات مشتركة وعدد من الخدمات اللازمة للجزء الإداري.
أشار عيد إلى أن المشروع سيطرح على مرحلتين، بأنظمة سداد تصل لأكثر من 13 نظاما متنوعا يبدأ من 5% مقدم وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، حتى يتلائم مع القدرات الشرائية للعملاء المستهدفين.
تابع أنه من المخطط بدء أعمال الحفر والتسويات في المشروع خلال النصف الثاني من العام الجارى، على أن يبدأ التسليم خلال 4 سنوات من التعاقد.
وتستهدف ماي هوم للتطوير العقاري تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 800 مليون جنيه بالمشروع خلال العام الجاري.
أوضح أن الشركة تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة في عدد من المناطق الحيوية وبالتحديد التوسع في الساحل الشمالي لتحقيق التنوع في محفظتها الاستثمارية.
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