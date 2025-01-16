((مستثمرى العاشر من رمضان)) تبحث مع ((التجارى الدولى)) تنشيط الصادرات إلى أفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحثت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ، مع عدد من ممثلى البنك التجارى الدولي-CIB، الإستفادة من الخدمات التمويلية التى يقدمها البنك لمستثمرى المدينة، لفتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا، بناءً على البروتوكول الموقع بين الطرفين.
وقال أحمد حسين، رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية المختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة فى البنك التجارى الدولي، إن البنك يستهدف تقديم الدعم للمستثمرين لتنشيط الصادرات وفتح أسواق خارجية، خاصة بعد افتتاح فرع للبنك فى كينيا.
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أضاف حسين أن البنك قد أسس قطاع جديد يختص بفئة العملاء من أصحاب وممثلو الشركات التى يتراوح حجم مبيعاتها السنوية ما بين 200 و600 مليون جنيه، بما يشمل جميع قطاعات وأحجام الشركات لتقديم لهم الخدمات بنفس الكفاءة.
ومن جانبه، قال خالد بهنساوي، من قطاع الخدمات المصرفية فى البنك التجارى الدولي، إن البنك يوفر للعملاء خطابات الضمان و المدفوعات المختلفة عن طريق الاونلاين سواء تحويلات داخلية أو خارجية وأيضًا قابلية دفع المدفوعات الحكومية مثل الجمارك والضرائب.
وأضاف أن أنشطة البنك تغطى جميع المجالات وتوفر خصومات للتعامل مع عدد من الشركات فى جميع القطاعات، وبينها الاستشارات القانونية والمالية وغيرها من الخدمات، فضلًا عن توفير دورات تعليمية وتطويرية لكافة العملاء.
وقال أحمد عمود، نائب رئيس إدارة العلاقات المؤسسية فى البنك التجارى الدولي، إن هناك 5 دول مجاورة لكينيا لا توجد لديها موانئ، ما يُعد فرصة مثالية لكافة المصنعين المصريين لتعميق سبل التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
وأوضح أن الوضع الاقتصادى فى كينيا مبشرًا حيث يسمح المناخ الاقتصادى بتبادل تجارى كبير. منوهًا بأن حجم الاستيراد السنوى هناك 22 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار تصدير.
وأشار إلى أن كينيتا تستورد جميع المنتجات، وعلى رأسها المنتجات البترولية والحبوب الغذائية والزيوت والسيارات والمعادن والأدوية، فيما يختلف الأمر بالنسبة لمصر، والتى تصدر منتجات إلى كينيا بنحو 350 مليون دولار، مقابل استيراد منتجات بنحو 310 ملايين دولار، وأغلبها الشاي؛ حيث تعد مصر ثانى أكبر مستورد للشاى الكيني.
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