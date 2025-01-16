((مستثمرى العاشر من رمضان)) تبحث مع ((التجارى الدولى)) تنشيط الصادرات إلى أفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) بحثت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ، مع عدد من ممثلى البنك التجارى الدولي-CIB، الإستفادة من الخدمات التمويلية التى يقدمها البنك لمستثمرى المدينة، لفتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا، بناءً على البروتوكول الموقع بين الطرفين.

وقال أحمد حسين، رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية المختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة فى البنك التجارى الدولي، إن البنك يستهدف تقديم الدعم للمستثمرين لتنشيط الصادرات وفتح أسواق خارجية، خاصة بعد افتتاح فرع للبنك فى كينيا.

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أضاف حسين أن البنك قد أسس قطاع جديد يختص بفئة العملاء من أصحاب وممثلو الشركات التى يتراوح حجم مبيعاتها السنوية ما بين 200 و600 مليون جنيه، بما يشمل جميع قطاعات وأحجام الشركات لتقديم لهم الخدمات بنفس الكفاءة.

ومن جانبه، قال خالد بهنساوي، من قطاع الخدمات المصرفية فى البنك التجارى الدولي، إن البنك يوفر للعملاء خطابات الضمان و المدفوعات المختلفة عن طريق الاونلاين سواء تحويلات داخلية أو خارجية وأيضًا قابلية دفع المدفوعات الحكومية مثل الجمارك والضرائب.

وأضاف أن أنشطة البنك تغطى جميع المجالات وتوفر خصومات للتعامل مع عدد من الشركات فى جميع القطاعات، وبينها الاستشارات القانونية والمالية وغيرها من الخدمات، فضلًا عن توفير دورات تعليمية وتطويرية لكافة العملاء.

وقال أحمد عمود، نائب رئيس إدارة العلاقات المؤسسية فى البنك التجارى الدولي، إن هناك 5 دول مجاورة لكينيا لا توجد لديها موانئ، ما يُعد فرصة مثالية لكافة المصنعين المصريين لتعميق سبل التبادل التجارى وزيادة الصادرات.

وأوضح أن الوضع الاقتصادى فى كينيا مبشرًا حيث يسمح المناخ الاقتصادى بتبادل تجارى كبير. منوهًا بأن حجم الاستيراد السنوى هناك 22 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار تصدير.

وأشار إلى أن كينيتا تستورد جميع المنتجات، وعلى رأسها المنتجات البترولية والحبوب الغذائية والزيوت والسيارات والمعادن والأدوية، فيما يختلف الأمر بالنسبة لمصر، والتى تصدر منتجات إلى كينيا بنحو 350 مليون دولار، مقابل استيراد منتجات بنحو 310 ملايين دولار، وأغلبها الشاي؛ حيث تعد مصر ثانى أكبر مستورد للشاى الكيني.