350 مليون دولار قرض من الاستثمار الأوروبي لتحديث السكك الحديدية في إسبانيا

MENAFN - Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي وشركة Adif AV الإسبانية قرضا بقيمة 350 مليون يورو للاستثمار في البنية التحتية للسكك الحديدية التقليدية وعالية السرعة في إسبانيا، حيث تستهدف السلامة والاستدامة والمرونة، إضافة إلى أعمال التجديد والتحسينات العامة، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات التي يدعمها المشروع أكثر من 830 مليون يورو.

وقال بيدرو ماركو دي لا بينيا، رئيس شركة Adif AV، في بيان،“إن القرض الذي تم توقيعه اليوم سيمكننا من الحفاظ على أعلى معايير الجودة التي تقدمها بالفعل شبكة السكك الحديدية الخاصة بنا للمستخدمين، من خلال مجموعة من تدابير التجديد والتحديث لأنظمة السكك الحديدية المختلفة”.

موضوعاتدورة السلع في الصين انتهت.. هل تبدأ أخرى؟ “الاستثمار الأوروبي” يقدم قرضا بمليار يورو لتعزيز الابتكار في أشباه الموصلات تباين معظم مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تداولات الأربعاء

ويسلط القرض الضوء على التزام مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي بتطوير حلول نقل أكثر استدامة، مثل السكك الحديدية، بما يتماشى مع دوره باعتباره بنك المناخ التابع للاتحاد الأوروبي.

ويتمتع بنك الاستثمار الأوروبي بشراكة طويلة الأمد مع الشركة الإسبانية، ففي يوليو 2024، وقع الجانبان قرضا بقيمة 430 مليون يورو لدعم خط السكك الحديدية فائق السرعة“Y vasca”.

واستثمر بنك الاستثمار الأوروبي حتى الآن ما يزيد عن 13.5 مليار يورو في السكك الحديدية عالية السرعة في إسبانيا.