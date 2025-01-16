350 مليون دولار قرض من الاستثمار الأوروبي لتحديث السكك الحديدية في إسبانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي وشركة Adif AV الإسبانية قرضا بقيمة 350 مليون يورو للاستثمار في البنية التحتية للسكك الحديدية التقليدية وعالية السرعة في إسبانيا، حيث تستهدف السلامة والاستدامة والمرونة، إضافة إلى أعمال التجديد والتحسينات العامة، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات التي يدعمها المشروع أكثر من 830 مليون يورو.
وقال بيدرو ماركو دي لا بينيا، رئيس شركة Adif AV، في بيان،“إن القرض الذي تم توقيعه اليوم سيمكننا من الحفاظ على أعلى معايير الجودة التي تقدمها بالفعل شبكة السكك الحديدية الخاصة بنا للمستخدمين، من خلال مجموعة من تدابير التجديد والتحديث لأنظمة السكك الحديدية المختلفة”.
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ويسلط القرض الضوء على التزام مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي بتطوير حلول نقل أكثر استدامة، مثل السكك الحديدية، بما يتماشى مع دوره باعتباره بنك المناخ التابع للاتحاد الأوروبي.
ويتمتع بنك الاستثمار الأوروبي بشراكة طويلة الأمد مع الشركة الإسبانية، ففي يوليو 2024، وقع الجانبان قرضا بقيمة 430 مليون يورو لدعم خط السكك الحديدية فائق السرعة“Y vasca”.
واستثمر بنك الاستثمار الأوروبي حتى الآن ما يزيد عن 13.5 مليار يورو في السكك الحديدية عالية السرعة في إسبانيا.
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