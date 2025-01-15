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قطر: نؤكد استمرار دعم الأشقاء الفلسطينيين

1/15/2025 8:13:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر "الوصول إلى الحل النهائي يعتمد بشكل رئيسي على الأطراف المعنية".


وبين ان دور قطر ومصر يركز على جسر الهوة مع الأخذ بالاعتبار العوامل المؤثرة على المسار.


وأكد استمرار دعم الأشقاء الفلسطينيين بتوجيه ورعاية من صاحب السمو أمير دولة قطر.

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