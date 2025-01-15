قطر: نؤكد استمرار دعم الأشقاء الفلسطينيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس الوزراء وزير
خارجية قطر "الوصول إلى الحل النهائي يعتمد بشكل رئيسي على الأطراف المعنية".
وبين ان دور قطر ومصر يركز على جسر الهوة مع الأخذ بالاعتبار العوامل المؤثرة على المسار.
وأكد استمرار دعم الأشقاء الفلسطينيين بتوجيه ورعاية من صاحب السمو أمير دولة قطر.
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