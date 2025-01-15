الصليب الأحمر: مستعدون للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، إنها مستعدة للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة المحتجزين والسجناء إلى ديارهم.
وأضافت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة "نحن مستعدون أيضا لزيادة استجابتنا الإنسانية في غزة بشكل هائل حيث يتطلب الوضع ذلك".
وقالت الولايات المتحدة وقطر إنه تسنى التوصل الأربعاء إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.
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