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الصليب الأحمر: مستعدون للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

1/15/2025 8:13:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، إنها مستعدة للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة المحتجزين والسجناء إلى ديارهم.
وأضافت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة "نحن مستعدون أيضا لزيادة استجابتنا الإنسانية في غزة بشكل هائل حيث يتطلب الوضع ذلك".
وقالت الولايات المتحدة وقطر إنه تسنى التوصل الأربعاء إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

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