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الإمارات ترحب بإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

1/15/2025 8:13:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحبت الإمارات العربية المتحدة بإعلان الاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين والرهائن والأسرى.


وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في بيان اليوم الأربعاء، عن أمله في أن يمهد الاتفاق الذي جرى بجهود من قطر ومصر وأميركا، الطريق لإنهاء المعاناة، ويمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ويضع حداً للأزمة والأوضاع المأساوية في القطاع.


وشدد آل نهيان على ضرورة أن يلتزم الطرفان بما تم التوصل إليه من توافقات والتزامات في سبيل إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، مجددا التأكيد على موقف الإمارات الداعي إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل ومستدام والسماح بتدفقها بكل السبل وبلا عوائق؛ لإنهاء الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها المدنيون منذ أكثر من 15 شهراً.

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