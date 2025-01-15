بايدن: إنهاء الحرب على غزة بشكل دائم سيكون في ثاني مراحل الاتفاق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، ، إن مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين هي ما عرضته بالتفصيل في شهر أيار الماضي، والذي تبنته بلدان في مختلف أنحاء العالم.وأضاف في تغريدة على منصة "إكس"، أنه يشعر بـ "ارتياح عميق لأن هذا اليوم قد جاء أخيرا، من أجل شعب إسرائيل ومن أجل أسر الرهائن الذين ينتظرون في عذاب. ومن أجل الأبرياء في غزة الذين عانوا من دمار لا يمكن تصوره".ونشر بايدن مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وتشمل 3 مراحل.

في المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما، سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل، انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، إطلاق سراح عدد من المحتجزين بما في ذلك الأميركيون والنساء وكبار السن، عودة المدنيين الفلسطينيين إلى أحيائهم، وزيادة المساعدات الإنسانية.

أما المرحلة الثانية، تشمل إنهاء الحرب بشكل دائم، تبادل لإطلاق سراح المحتجزين الأحياء المتبقين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وقف إطلاق النار المؤقت يصبح دائمًا.

بينما ستشمل المرحلة الثالثة؛ خطة إعادة إعمار كبرى في غزة.