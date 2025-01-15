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فريق المفاوضات الإسرائيلي باقٍ بالدوحة لاستكمال آليات تنفيذ الصفقة

1/15/2025 8:13:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن فريق المفاوضات الإسرائيلي سيبقى في الدوحة لاستكمال المباحثات حول آليات تنفيذ الصفقة.

وكانت قد أعلنت قطر الأربعاء، إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس)، عقب اجتماعات في الدوحة.

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