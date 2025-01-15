فريق المفاوضات الإسرائيلي باقٍ بالدوحة لاستكمال آليات تنفيذ الصفقة

فريق المفاوضات الإسرائيلي باقٍ بالدوحة لاستكمال آليات تنفيذ الصفقة
التاريخ
1/15/2025 8:13:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن فريق المفاوضات الإسرائيلي سيبقى في الدوحة لاستكمال المباحثات حول آليات تنفيذ الصفقة.
وكانت قد أعلنت قطر الأربعاء، إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس)، عقب اجتماعات في الدوحة.
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