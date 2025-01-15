الإعلامي الحكومي في غزة يدعو الفلسطينيين لعدم التحرك قبل سريان وقف إطلاق النار

الإعلامي الحكومي في غزة يدعو الفلسطينيين لعدم التحرك قبل سريان وقف إطلاق النار
التاريخ
1/15/2025 3:10:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، الفلسطينيين إلى عدم التحرّك قبل بدء سريان وقف إطلاق النار بشكل رسمي.
وشدّد بيان للمكتب الإعلامي الحكومي على ضرورة أخذ المعلومات بشأن توقيتات وقف إطلاق النار من المصادر الرسمية.
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